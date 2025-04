Didier Rykner, Mauvais genre au musée

Les musées ne sont pas épargnés par la tendance actuelle à la déconstruction. Dans les pays anglo-saxons, mais également en France, un mouvement profond attaque leurs fondements même, réinventant l’histoire comme elle aurait dû être, et non comme elle a été, se débarrassant de ce qui paraît aujourd’hui choquant au regard de la morale, jusqu’à détruire les oeuvres.

Ce livre n’a pas pour objet de disséquer les causes de cette évolution : d’autres s’y sont attelés et ont retracé son histoire. L’objectif est de montrer, par de multiples exemples, comment bien loin de faire reculer ce qu’ils prétendent dénoncer – racisme, sexisme, homophobie… - ceux qui prônent cette politique contribuent en réalité à les promouvoir.

Ce mouvement, qui va de la littérature aux arts, en passant par les sciences, est en réalité une négation des faits.

Après avoir rappelé quel est le rôle des musées et la raison de leur création, Didier Rykner montre comment certains dévoient leurs missions en cherchant à transformer les collections et leur présentation. Il élargit le débat au patrimoine et à l’histoire de l’art, devenus des outils de cette entreprise de réécriture du monde tel qu’il est en un monde tel qu’ils voudraient qu’il soit, et qui n’est pas éloignée d’un certain totalitarisme.

Didier Rykner est le fondateur et directeur de la rédaction de La Tribune de l’Art, un média influent engagé au service de la défense du patrimoine. Journaliste d’investigation, il combat depuis des années le traitement infligé au patrimoine. Il a publié aux Belles Lettres La Disparition de Paris (2022) et Notre-Dame. Une affaire d’État (2023)

Table des matières

Introduction

I. Les missions des musées

II. Où sont les femmes ?

III. L’histoire de l’art est-elle raciste ?

IV. Effacer l’histoire

V. Effacer les hommes

VI. Des musées sans oeuvres

VII. Ivoires et paysages

VIII. Cachez ces oeuvres que nous ne saurions voir

IX. La seconde mort des artistes

X. Un cas d’école : les restitutionsaux pays africains

XI. Un podcast très romantique

XII. Une France de plus en plus woke

Conclusion