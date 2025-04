Adonis, Houria Abdelouahed, Eros et Islam. La fable, la femme, la loi

« La religion est une affaire individuelle et privée qui nécessite le respect au sein de la société civile. Mais elle ne doit aucunement être une obligation. Or, pour la majorité des musulmans, le passé n’est pas révolu : il demeure la source parfaite de la vie humaine et de l’Éternité. Et le califat des premiers fondateurs est une autre forme du califat de Mahomet comme représentant de Dieu.

Par conséquent, les règnes, qui se sont succédé dans les pays arabo-musulmans, ne sont que des variantes du premier sens du califat. C’est dans ce cadre que l’on peut comprendre la condition de la femme, la menace qui pèse sur les innovateurs, la censure qui empêche la pensée et toute forme de créativité. Le ciel lui-même intervient pour soutenir le désir-plaisir de l’homme. L’angoisse de ce dernier devant le féminin s’est transformée en un désir d’écrasement du féminin. On peut ajouter que la vision monothéiste, qu’elle soit musulmane, chrétienne ou juive, a transformé le divin en un instrument de pouvoir. »

Adonis, né en 1930 à Qassabine en Syrie, est l’auteur des poèmes et d’essais traduits dans le monde entier. Les Éditions du Seuil ont publié les trois volumes

de son œuvre poétique Al-Kitâb (Le Livre. Hier Le lieu Aujourd’hui), son autobiographie poétique l’Adoniada, ainsi que deux premiers entretiens coécrits avec Houria Abdelouahed : Violence et Islam et Prophétie et Pouvoir.

Houria Abdelouahed, psychanalyste, professeure des universités, traductrice, est aussi l’autrice de plusieurs essais sur la condition féminine dans le monde arabe tels que Figures du féminin en islam (PUF, 2012), Femmes du prophète (Seuil, 2016) ou Face à la destruction. Psychanalyse en temps de guerre(Éditions des femmes, 2022).