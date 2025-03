Le "décentrement" est un outil central de notre modernité, servant à interroger les limites des disciplines, des savoirs et des discours. Comment se manifeste le décentrement ? Que fait gagner la perte du centre ? Quelles traces concrètes ou symboliques restent après la relégation d’un centre ? Les études réunies par Élodie Gallet, Geneviève Guétemme, Sylvie Pomiès-Maréchal dans Décentrement(s). Théories et pratiques d’un concept nomade (Hermann) font l’hypothèse que le décentrement, pris indifféremment dans des formes matérielles, mais aussi mémo-rielles et monumentales, permet de penser le transculturalisme et l’interdisciplinarité.