Supervisé par Laurence Giavarini et Mathilde Bernard et sous le titre "Produire le collectif : pratiques auctoriales dans les écrits de conflit (Moyen Âge-XVIIIe s.)" le nouveau sommaire de la revue Littérales interroge les pratiques auctoriales et les formations collectives ou groupales dans des contextes polémiques et dans la transmission de la polémique. Qu'en est-il de l'auctorialité dans les dynamiques qui produisent des groupements d’écrits ?