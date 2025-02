Archives, écritures, fiction

La revue Gradhiva rend hommage à son fondateur récemment disparu, Jean Jamin, dans un numéro intitulé "Archives, écriture, fiction", en revenant sur des thèmes qu’il a abordés en pionnier : les archives, nouvelles sources pour une histoire de l’anthropologie dont il fut, en France, le grand artisan ; l’épistémologie de cette discipline à travers la question de l’écriture du terrain ethnographique ; les rapports, enfin, qu’elle entretient à la fiction et aux arts. Cet ensemble de textes et d’entretiens est complété par des documents d’archive inédits, photographies et correspondances qui nous plongent dans l’anthropologie des années 1980 et le travail de ce chercheur éclectique qui reste aujourd’hui une inspiration féconde pour toute réflexion faisant dialoguer l’ethnologie avec la littérature, la musique ou l’histoire.

Illustr. : Jean Jamin et Michel Leiris (Paris, janvier 1988), photo de Charles Mallison