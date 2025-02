Lydie Parisse (dir.), Prémices 4. Prix d'écriture théâtre # poésie orale

P R E M I C E S 4

PRIX D'ECRITURE THEATRE # POESIE ORALE.

Ouvrage coordonné et préfacé par Lydie Parisse.

(Domens, "Tangentes", 2025)

Ce volume réunit les textes des quatre lauréates et lauréats de la quatrième édition du prix Prémices, décerné le 13 février 2025 à la Cave Poésie à Toulouse. Les lauréats sont Mathilde Meert, Joe Melki, Clément Blanchard, Antoine Reffé. Le prix Prémices, fondé par Lydie Parisse, est un prix d’écriture dramatique annuel qui fait aussi la part belle à la poésie orale, et récompense les textes en langue française d’étudiantes et d’étudiants inscrits en licence, en master, en doctorat, et dans diverses écoles, en France et à l’étranger, et dont la perspective est essentiellement en recherche-création. Les textes sont publiés dans le cadre de la série Tangentes, à l’intérieur de la collection Théâtre des éditions Domens. La série Tangentes est consacrée aux écritures croisées entre théâtre et écritures de l’oralité, qui ne correspondent pas nécessairement à l’idéal de la « pièce bien faite », mais qui, sans être absconses, incluent des recherches à la croisée des langages. Poèmes dramatiques, poésie orale, textes dramatiques qui s’inscrivent dans une recherche résolument exploratoire, affirmant une langue, un univers et une démarche singuliers, plaçant le texte au centre, dans une langue porteuse de théâtralité.

Le prix Prémices est un prix d’écriture dramatique annuel fondé par Lydie Parisse en 2022, en complicité avec les éditions Domens et le master création littéraire de l'université de Toulouse 2 Jean Jaurés. 4 volumes sont parus, éditant les textes lauréats. Le prix est né au sein des activités en recherche-création menées par Lydie Parisse dans le cadre du master création littéraire, du laboratoire PLH et de l'école doctorale Allpha.

Les informations sur le prix sont sur cette page : https://www.lydieparisse.com/prix-premices.

La série Prémices est disponible en librairie et sur le site de l'éditeur : https://www.domens.fr/theatreTangentes.htm

Contact : editions.domens@domens.fr

Vous pouvez accéder aux liens vers la manifestation de remise du prix et vers une autre parution liée à Prémices 4 : Ecrire pour le théâtre aujourd'hui.

https://www.fabula.org/actualites/125589/premices-4-ecrire-pour-le-theatre-aujourd-hui.html

https://www.fabula.org/actualites/125624/lydie-parisse-dir-ecrire-pour-le-theatre-aujourd-hui.html