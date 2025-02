Cécile Bastidon-Gilles, Sandra Gorgievski, Sara Izzo, Marcella Leopizzi, Laure Lévêque et Valérie Michel-Fauré, La Méditerranée terre de liens

Les contributions ici rassemblées couvrent sept siècles d’Histoire, du quatorzième au vingt-et-unième siècle ; un espace géographique allant de la France au Maroc et de l’Espagne au Liban ; et sept disciplines principales, de l’Océanographie à l’Histoire et l’Économie, de la Philosophie et du Droit aux Arts et Lettres. Elles appréhendent la Méditerranée terre de liens à partir de trois perspectives spécifiques. La première, consacrée aux « Flux, reflux, circumnavigations : un bassin en partage », a pour objet la construction de l’espace méditerranéen naturel et institutionnel par la diffusion des événements des chocs et des transitions écologiques, religieux, juridiques et économiques. La deuxième perspective adoptée, intitulée « Topologies méditerranéennes : habiter en Méditerranée », explore des topologies méditerranéennes spécifiques, qui ne sont jamais sans rapport non plus avec l’environnement naturel et institutionnel, régional et global, dans lequel elles sont inscrites. Enfin, la troisième et dernière perspective, consacrée aux « Typologies méditerranéennes : créer en Méditerranée », suit les traces des connectivités méditerranéennes de la création. Tracées par les courants artistiques, bi-directionnelles du culturel au naturel et du présent à l’histoire jusqu’à l’Antiquité, et finalement subsumées au présent par la méta-création, ces connectivités restituent l’écho de la stratification des topologies méditerranéennes et fournissent une lecture propre de leur dissociation.

Avant-propos

Par Cécile Bastidon

Flux, reflux, circumnavigations : un bassin en partage

La connectivité de la Méditerranée le point de vue d’une océanographe

Par Isabelle Taupier-Letage

Une Méditerranée cosmopolite à bord des navires de pèlerins en Terre sainte à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles)

Par Christine Gadrat-Ouerfelli

Les pérégrinations du Code de procédure civile de 1806 autour de la Méditerranée

Par Laurent Pennec

Réseaux multicouches d’innovation et de convergence en Méditerranée

Par Heman Khouilla

Typologies méditerranéennes : habiter en méditerranée

Maroc – Europe, si loin, si proches. D’un siècle à l’autre, chronique de la rencontre de deux mondes

Par Souleïman Bencheikh

Les lois Menechmes de l’urbanisme

Par Véronique Fumaroli

Beyrouth : habiter, in-habiter

Par Joseph Nasr

Typologies méditerranéennes : créer en méditerranée

Henri Komatis : concept et plasticité du centre culturel de Châteauvallon, un espace naturel et culturel transméditerranéen

Par Valérie Michel-Fauré

Vagabondages méditerranéens (extraits de Carnets de voyages 1995/2024)

Par Jean-Paul Thibeau