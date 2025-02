Michel Espagne, Ba Cuong Ngyuen, Giang-Huong Nguyen, France-Vietnam. Contribution à une histoire de l’anthropologie

L’histoire intellectuelle de la France et celle du Vietnam sont imbriquées depuis le XVIIe siècle. Ces croisements dans la construction des savoirs, dans l’éducation ou même la vie littéraire, pour l’observation desquels la notion d’anthropologie peut fort bien servir de fil directeur, ne sont pas des additions, des juxtapositions mais bien des réinterprétations en chaîne. Le Vietnam a aussi été une provocation en raison de la langue elle-même. Sa structure n’a cessé de fasciner les linguistes jusqu’au XXe siècle. Issu d’une collaboration de l’École normale supérieure et de l’Université normale de Hanoi le présent volume cherche à montrer en quoi l’étude des imbrications culturelles franco-vietnamiennes fournit une contribution centrale à l’histoire de l’anthropologie.

Sommaire

Introduction



Nguyen Duc Son (Vice-directeur de l'Université normale de Hanoi)

Formation contemporaine des enseignants au Vietnam. La continuité dans le temps



Andrew Hardy (École française d'Extrême-Orient)

Après la muraille : le tournant ethnographique dans la gouvernance coloniale du haut pays de Qu?ng Ngãi, 1898-1908



Nguyen Giang Huong (BnF)

L'ethnologie vietnamienne par Nguyen Van Huyen : à travers ses travaux conservés à la BnF



Michel Espagne (CNRS-ENS)

Apprendre l'anthropologie au Vietnam : De Charles Robequain à Pierre Gourou



Frédéric Keck (CNRS et Collège de France)

Pourquoi Lucien Lévy-Bruhl a-t-il contourné le Vietnam lors de son voyage en Asie ?



Yves Goudineau (ancien directeur de l'Ecole française d'extrême Orient)

Commentaire de Frédéric Keck sur Lévy Bruhl et le vietnam



Phung Ngoc Kien (Académie diplomatique du Vietnam)

Les prix littéraires français vus par les critiques de l'hebdomadaire Thanh Ngh? dans la République mondiale des lettres



TRINH Van Minh (Université nationale du Vietnam), TRINH Thuy Duong (Université normale de Hanoi)

Étude rétrospective des discours coloniaux sur la langue française : le cas du Viet Nam



Nguyen Thi Mai Lien (professeur associée à l'université normale de Hanoi)

Transformation de la littérature française dans les oeuvres de TH? BI?U CHÁNH



Alice Vittrant (Université Lumière Lyon 2)

Contacts de langues ou langues en contact. L'exemple des langues du Vietnam



Do-Hurinville, Danh-Thành (Université de Franche-Comté) & Dao Huy Linh (Inalco)

Lecture critique de la Syntaxe de la langue vietnamienne (1958) du Père Léopold Cadière (1869-1955)-Exemple de "syntaxe de l'adjectif qualificatif"



Nguyen Duy Binh (Université de Vinh)

Nouvelles générations de traducteurs franco-vietnamiens : enjeux et contributions



Pham Van Thuy (Université nationale du Vietnam)

La décolonisation économique du Viêt Nam, 1940-1960 : Une vue d'ensemble



Nguyen Van Toan (Université de Hanoi)

Influence française au Vietnam sous la perspective de l'enseignement du français

Quelles approches pour quels objectifs ?



Nguyen Thanh Tung - Trinh Thuy Duong (Université normale de Hanoi)

« Des vues à couper le souffle et des gens étranges » : Expériences et souvenirs d'envoyés vietnamiens voyageant aux expositions universelles en France (1877-1900)