K Revue, n° 13-2, 2024 : "La seduzione del nome. Elena e il suo spettro / The seduction of the name. Helen and her spectre"

K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, n° 13-2 / 2024

La seduzione del nome. Elena e il suo spettro

The seduction of the name. Helen and her spectre

—

Sommaire…

Editorial

Editorial

La seduzione del nome. Elena e il suo spettro

The seduction of the name. Helen and her spectre

Essays

Pierandrea Amato

Il sublime e il mostruoso

La tragedia della bellezza assoluta

Louise Routier-Guillemot

Qu’est-ce qu’un nuage ? Hélène et la matière des rêves

Dino De Sanctis

Il fiore della libertà: la Teichoscopia di Elena tra Omero e Ghiannis Ritsos

Interview

Davide Susanetti

Elena: il vuoto, l’assenza

Conversazione con Davide Susanetti

Works

Giovanni Casertano

Entre musique et philosophie : les passions, l’âme et le logos

Louise Routier-Guillemot

Elena

Readings

Francesca Mazzella

Le ragioni di Elena in Hélène après la chute di Simon Abkarian

Irene Calabrò

L’apparenza di niente

Una lettura di Elena nel Faust II

Florence Krésine

Point de substance – L’ombre d’Hélène dans Le Docteur Faust et autres œuvres contemporaines

David Nicolai

Hélène, entre beau et sublime : vecteur de paix ou de guerre ?

Étude sur La Guerre de Troie n’aura pas lieu (Jean Giraudoux) et L’Exil d’Hélène (Albert Camus)