Représentations dans le monde anglophone (RMA) n° 28 / 2024 : “The Unbearable Precariousness of Place and Truth suivi de Autour du fonds Léonie Villard”

Sous la direction de André Dodeman, Marie Mianowski, Christine Vandamme

Le premier volet de ce volume, qui inclut six chapitres, résulte d’une journée d’études qui s’est tenue à l’Université Grenoble-Alpes en 2021. Elle était consacrée à “Place and Post-truth”, ce dernier terme étant né après le Brexit et la première élection de Trump comme président des États-Unis. L’importance de la “post-vérité” et de la perte de foi dans les formes traditionnelles de vérité sont des caractéristiques propres aux XXe et XXIe siècles. Les chapitres de ce volet témoignent du besoin de faire la paix avec la vérité en révélant les mensonges du passé et l’impact de la propagande et la nécessité de se reconnecter à la vérité qu’impliquent l’ancrage et l’affiliation à une terre, un lieu, un positionnement social et politique.

Quant au second volet, il comprend cinq chapitres qui traitent de l’œuvre de Léonie Villard dans le cadre de la valorisation du fonds Léonie Villard conservé à l’Université Grenoble-Alpes, à la bibliothèque SoCLE, correspondant à l’UFR du même nom et regroupant des enseignant·es et des chercheur·es autour des études aréales, portant sur les sociétés, cultures et langues étrangères. Cet ensemble d’articles permet de découvrir un portrait de Léonie Villard, brillante chercheuse et auteure, et de l’héritage qu’elle a légué.

Sommaire

The Unbearable Precariousness of Place and Truth

Christine Vandamme

L’insoutenable précarité de la place, du territoire et de la vérité

Matthew Graves

Australia’s “Moment of Truth” and the Burden of Historical Proof

Le « moment de vérité » de l’Australie et le fardeau de la preuve historique

Gilles Teulié

“When Cecil Rhodes’ Colossal Statue Has a Foot in Cape Town and the Other in Oxford”: Post‑Truth Political Reactions to Contested British Imperial Monuments

« Lorsque le colosse de Cecil Rhodes a un pied au Cap et l’autre à Oxford » : la post-vérité dans les réactions politiques à la contestation des monuments impériaux britanniques

Anne Le Guellec-Minel

An Exploration of the Limits of Analogical Thinking in a Post‑Truth Climate: The Inland Sea by Madeleine Watts

Explorer les limites de la pensée analogique dans un climat de post‑vérité dans le roman The Inland Sea de Madeleine Watts

Saugata Bhaduri

The Pre-Truth of the Place (Rather than “The Lie of the Land”): Representations of Bengal in the Writings of Early European Travellers

La pré-vérité du lieu (entre topographie et mensonge) : les représentations du Bengale dans les textes des premiers explorateurs européens

Salhia Ben-Messahel

Alice Pung’s Asian-Australian Place and Truth

La vérité sur la composante asiatique de la culture australienne chez Alice Pung

Jessica Small

No Place for Truth? Credibility and Dis/belief in Asylum Storytelling

La vérité a-t-elle une place ? Crédibilité et culture du doute dans les récits des réfugiés

Autour du fonds Léonie Villard

Marie Mianowski

Marie-Laure Massei-Chamayou

La thèse de Léonie Villard : Jane Austen, sa vie et son œuvre (1775‑1817) (Lyon : A. Rey / Paris : A. Picard & Fils, 1915)

Léonie Villard’s Doctoral Thesis: Jane Austen, sa vie et son œuvre (1775‑1817) (Lyon : A. Rey / Paris : A. Picard & Fils, 1915)

Valérie Favre

« The Proper Upkeep of [Our Foremothers’] Names » : Léonie Villard sous la plume de Virginia Woolf, et vice versa

“The Proper Upkeep of [Our Foremothers’] Names”: Léonie Villard through the Eyes of Virginia Woolf, and Vice Versa

Margaret Jones-Davies

La Muraille bleue de Léonie Villard : de l’histoire vécue du Journal de guerre à la fiction rédemptrice

Sealocked by Léonie Villard: From the Real-Life Testimony of the Journal to the Redemptive Power of Fiction

Isabelle von Bueltzingsloewen

Les « années noires » de Léonie Villard au quotidien : journal de guerre d’une universitaire lyonnaise (1940‑1944)

Léonie Villard’s Daily Life during the ‘Dark Years’: The War Diary of a University Professor in Lyon, France (1940–1944)

Valérie Portheret

16 septembre 1942 : le témoignage du sauvetage des 108 enfants juifs

Suites et conséquences pour comprendre le sauvetage de l’enfance juive en France au cours de la Shoah

16 September 1942: The Testimony of the Rescue of the 108 Jewish Children. Aftermath and Consequences for Understanding the Rescue of Jewish Childhood in France during the Holocaust