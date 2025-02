ILCEA n° 56 / 2024 : “Bibliothèques en dehors de l’Empire : institutions et pratiques culturelles de l’exil russophone (1870–1956)”

Sous la direction de François Allisson & Alexeï Evstratov

L’exil, habituellement associé à la perte et la privation, est également une expérience de transformation, individuelle et collective, qui s’appuie sur des pratiques culturelles, parmi lesquelles la lecture occupe une place de choix. Ce numéro s’intéresse aux bibliothèques de l’émigration russophone qui a marqué le continent européen entre le dernier tiers du XIXe et le milieu du XXe siècle.

Le point de départ de notre réflexion est une collection unique d’imprimés de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne qui compte plusieurs milliers de volumes en russe et qui restait inconnue du public universitaire. Ce fonds, nommé d’après sa cote “RU”, possède un intérêt historique, documentaire et patrimonial, étudié dans le bloc « suisse » au sein du numéro. La Bibliothèque russe de Lausanne dont il garde les traces constitue un “lieu de mémoire” de la “colonie russe” dont l’importance pour l’histoire des mouvements révolutionnaires est bien connue, au même titre que les “colonies russes” de Zürich, de Genève et d’autres villes européennes.

Ce numéro s’intéresse à d’autres bibliothèques issues de cette même émigration, à Leysin, à Paris et à Prague, pour interroger les pratiques culturelles de l’exil. À la lumière du nouvel exil, ces collections de livres représentent un intérêt tout particulier aujourd’hui : au‑delà de leur valeur documentaire, elles permettent d’accéder aux expériences de l’exil et aux identités complexes que ces expériences rendaient possibles.

Sommaire…

François Allisson and Alexeï Evstratov Introduction : les bibliothèques et l’exil [Full text]

Andrea Cantinotti De la Bibliothèque russe de Lausanne au fonds RU : relecture d’une histoire locale[Full text] From the Russian Library of Lausanne to the RU Collection: Rereading a Local History

Natalia Boyarsky Русская библиотекa в Лозанне: ее история и читатели [Full text] Bibliothèque russe de Lausanne : son histoire, ses lecteurs et lectricesRussian Library in Lausanne: Its History and Its Readers

Анна Андреевна Димяненко Детская книга в Русской библиотеке Лозанны: содержание коллекции и контекст ее формирования [Full text] Livres de jeunesse dans la Bibliothèque russe de Lausanne : contenu de la collection et contexte de sa constitutionChildren’s Books in the Russian Library of Lausanne: Collection’s Content and the Context of Its Formation

Danièle Tosato-Rigo Document. Les procès-verbaux inédits de la Bibliothèque russe de Lausanne en 1907[Full text] Document. The Unpublished Minutes of the Russian Library in Lausanne in 1907

Eva Maurer The Société Russe de Bienfaisance de et à Leysin and Its Library [Full text] La Société russe de bienfaisance de et à Leysin et sa bibliothèque

Stéphanie Cirac La bibliothèque de Vladimir Tukalevskij. L’exil et ses avatars, de Terijoki à Prague (1913-1936) [Full text] Vladimir Tukalevskij’s Library. Exile and Its Various Forms, from Terijoki to Prague (1913-1936)

Antoine Nivière La bibliothèque d’une institution religieuse de l’émigration russe : les fonds russes et slavons de l’Institut Saint‑Serge à Paris [Full text] The Library of a Religious Institution of Russian Emigration: The Russian and Slavonic Collections of the St Sergius Institute in Paris

Аглая Ашешова and Рива Евстифеева Конец Тургеневской библиотеки? Личные свидетельства о вывозе фонда библиотеки (Париж, 1940 г.) [Full text] La fin de la bibliothèque Tourgueniev ? Témoignages sur la saisie de la collection de la bibliothèque (Paris, 1940)The End of the Turgenev Library? Evidence of the Seizure of the Collection of the Library (Paris, 1940)

Guilhem Pousson and Barbara Pueyo Un mausolée pour André Mazon : origines et vocations de la « bibliothèque-musée » Léon Tolstoï [Full text] A Mausoleum for André Mazon: Beginnings and Purposes of Lev Tolstoy’s “Library-Museum”

Recension

Andrei Kostin Dorena Caroli, L’Illustration jeunesse russe. Une histoire graphique (1917‑1934) [Full text] Préface par Olivier Deloignon, Paris : Imprimerie nationale Éditions, 2023, 332 p.