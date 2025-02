Denis Podalydès, L'ami de la famille. Souvenirs de Pierre Bourdieu

« Je n’ai pas de première impression marquante ou solennelle qui aurait frappé ma mémoire et dessinerait le tableau de ma rencontre avec lui. Est-ce en cette fin d’après-midi ou une autre fois que j’ai rencontré Pierre Bourdieu ? J’éprouve la même sensation en revisitant ces années, de 1983 aux années 1990, à peu près, où j’ai partagé l’existence de cette famille. C’est une étrange nappe de souvenir égal, d’amitié et d’insouciance, comme si un enchantement enveloppait et me faisait idéaliser ce temps passé chez eux. »

Dans les années 1980, Denis Podalydès se lie d’amitié avec Emmanuel Bourdieu, le fils du sociologue Pierre Bourdieu. Il part en vacances dans leur maison béarnaise et fait d’eux une famille élective tout en cherchant sa vocation. Portrait du sociologue en père travailleur, du comédien en étudiant admirateur, ces souvenirs tiennent du jeu de miroirs et du double portrait intime.

Denis Podalydès est sociétaire de la Comédie-Française, metteur en scène et écrivain. Lauréat de trois Molières, il est l’auteur de Scènes de la vie d’acteur (Seuil, 2006), Voix off (Mercure de France, Prix Femina essai 2008), Les nuits d’amour sont transparentes (Seuil, 2021), et d’un essai sur Molière, En jouant, en écrivant (Seuil, 2023).

—

Table des matières

Première fois

Reproduction interdite

Paris

Béarn

Les Règles de l’art

Autosocioanalyse

Une influence délétère

La Misère du monde

Abdelmalek Sayad

La lettre de Godard

Goldoni sociologue

L’émission

Janvier 2002

Les parents réalisateurs

La réticence

Un déjeuner

Remerciements.