ATeM - Archives Texte et Musique, n° 9-1 (2025)

Table des matières

Gerhild Fuchs / Ursula Mathis-Moser / Birgit Mertz-Baumgartner: „Éditorial“ (D / F / E)

Articles I: Analyses et Thèses

Barschdorf, Stefanie: “Translation and Performance – Nina Simone sings Aznavour and Brel”

Chiriacò, Gianpaolo: “La multivocalità di Gabriella Ghermandi: memorie postcoloniali, world music ed ethiojazz”

Del Grosso, Sarah: “‘Marguerite‘ – Vom französischen Sonett zum deutschen Kinderlied“

Kirchmair, Maria: “Crossing the Mediterranean (Sea) in Opera: the case of Aida”

Kuzmina, Julia: “Serge Gainsbourg: trois manières de raconter une histoire érotique”

Manchini, Nigel / Martínez Casas, Maríe: “‘Basta que me enamores – o que me mandes flores’: género, experiencia y emociones en el corpus del pop-rock en español”

Mirabella, Matteo: “‘Parlo solo di droga, ma mi danno del poeta’. Sulla lingua della canzone rap di Kid Yugi”

Pasqualicchio, Nicola: “‘Dall’altra parte del cancello’. La rappresentazione della nevrosi e della follia nel teatro-canzone di Giorgio Gaber”

Articles II: Faits et Perspectives

Bonnermeier, Andreas: “Raffella Carrà und Loretta Goggi – Zwei Ikonen des italienischen Fernsehens und ihre Lieder”

Mastriani, Maria Camilla / Scala, Giuliano: “‘Si vene ‘o Mammone’. Storia, caratteristiche e funzioni di un rituale magico: la ninna nanna”

Compte-rendus

Agnetta, Marco: “Sigmund Kvam: Poesie – Musik – Übersetzung. Varietäten in der Translation von Liedtexten. Berlin: Frank & Timme, 2024. 210 p.”

Attolino, Paola: “UFPT: Trap. Storie distopiche di un futuro assente. Milano: Agenzia X, 2020. 168 p.”

Chiriacò, Gianpaolo: “Alessandro Carrera: Polvere di stelle. Dalla musica delle sfere ai concerti negli stadi. Sesto San Giovanni (MI): Mimesis, 2023. 402 p.”

Coudevylle, Audrey: “Thomas Pawlowski: Chanteuses. La chanson française au féminin. Grenoble: Glénat, 2021. 239 p.”

July, Joël: “Benjamine Weill: À qui profite le sale. Sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français. Paris: Payot & Rivages, 2023. 240 p.”

Schertl, Moritz: “Bettina Ghio: À l'ammoniaque - rap, trap et littérature. Marseille : Le mot et le reste, 2024. 322 p.”

Soto Delgado, Mario: “Homann, Florian: Cante flamenco y memoria cultural. Lo performativo de la tradición, las redes de intertextos y las nuevas dinámicas en la poesía del cante. Madrid: Iberoamericana Editorial Vervuert, 2021. 788 p.”

Forum

Ankli, Ruedi: “Vinicio Capossela: Ein Sänger und Poet mit Vorahnungen”

De Surmont, Jean Nicolas: “De la chanson et la poésie engagée à l’enseignement et la politique. Entretien avec André Gaulin, Québec avril 1994”

Nouvelles publications/Colloques