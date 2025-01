Chargé.e de cours / Maitre.sse de conférence / Professeur en français (Gand/Gent, Belgique)

CHARGÉ.E DE COURS / MAITRE.SSE DE CONFÉRENCE / PROFESSEUR EN FRANCAIS

domaines: linguistique du français (appliquée), études en traduction (littéraire ou autre) et interprétation, acquisition du français, communication en français, technologie du langage

À PROPOS DE L'UGENT

L'Université de Gand est l'une des institutions d'enseignement et de recherche les plus importantes de Belgique, comptant plus de 15 000 collaborateurs et collaboratrices et 50 000 étudiants et étudiantes.

Le département de Traduction, Interprétation et Communication de la Faculté des Philosophie et Lettres de l'Université de Gand organise le bachelier en linguistique appliquée, trois masters d'un an (Traduction, Interprétation, Communication Multilingue), un master européen de deux ans en technologie de la traduction et de l’interprétation et trois formations de troisième cycle (interprétation de conférence, médiation linguistique assistée par ordinateur, néerlandais et traduction).

Le département recherche un.e chargé.e de cours (dénomination belge) / maitre.sse de conférence (dénomination française) de français qui rejoindra l'équipe à partir du 1er septembre 2025.

Important : En Belgique, les HDR n’existent pas. L’accès au titre de professeur se fait par une progression dans la carrière académique, sans qu’il soit nécessaire de postuler spécifiquement à un poste de professeur ni de suivre une procédure scientifique formelle. Cette évolution résulte d’un avancement graduel fondé sur l’ancienneté, les évaluations périodiques et les contributions à l’enseignement et à la recherche.

ENSEIGNEMENT

Vous interviendrez principalement au niveau du bachelier en linguistique française appliquée. Vous coordonnerez le contenu et les objectifs d’apprentissage des quatre cours suivants et vous participerez à l’enseignement de ces cours (en collaboration avec d’autres collègues) :

- Français : Communication orale en contexte culturel (Ba2)

- Français : Techniques d'analyse et de rédaction de texte (Ba2)

- Français spécialisé : Communication professionnelle écrite (Ba3)

- Français spécialisé : Communication professionnelle orale (Ba3)

Vous contribuerez également à la synergie entre les différents cours de français de la faculté.

Vous encadrerez des mémoires de bachelier et de master.

RECHERCHE

À travers des projets de recherche innovants, vous développerez la recherche au sein de l'un des groupes de recherche (EQTIS, TRACE, MULTIPLES, LT3) du département, dans l'un des domaines suivants : linguistique du français (appliquée), études en traduction et interprétation, acquisition du français, communication en français, technologie du langage.

Vous communiquerez vos résultats de recherche par les canaux classiques du monde de la recherche (revues scientifiques de grande qualité, ouvrages à comité de lecture, conférences internationales, etc.) et au grand public en dehors du monde de la recherche.

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Vous contribuerez aux services internes et externes du département.

PROFIL

Connaissance/expérience

− Vous avez obtenu un doctorat dans un domaine pertinent pour l'un des secteurs suivants : linguistique du français (appliquée ou non), études en traduction et interprétation, acquisition du français, communication en français, technologie du langage.

− Vous menez des recherches scientifiques de haute qualité dans un de ces domaines, comme en témoignent vos publications dans des revues scientifiques de grande qualité et des livres à comité de lecture ;

− Vous avez des projets concrets pour développer des recherches ultérieures, en lien avec l'un des groupes de recherche du département (EQTIS, TRACE, MULTIPLES ou LT3) ;

− Vous êtes capable de lancer et de superviser des recherches scientifiques et de réunir les fonds nécessaires à cet effet ;

− Vous possédez des compétences didactiques visant à développer des connaissances et des compétences académiques chez les étudiants universitaires ;

− Vous parlez français au niveau C2 ou vous êtes de langue maternelle française ;

− La maîtrise du néerlandais au moment de l'engagement n'est pas requise ;

− Vous avez une expérience de l'enseignement du français à un niveau académique, de préférence avec une formation en acquisition de la langue française, en communication française ou en linguistique française (appliquée) ;

− La mobilité internationale, y compris les séjours de recherche dans des établissements autres que celui où votre diplôme universitaire le plus élevé a été obtenu, est un atout ;

− Une expérience évaluée positivement dans l’enseignement universitaire est un atout.

Compétences

− Vous avez le sens de l'initiative ;

− Vous êtes capable de penser et d'agir de manière innovante dans le cadre de l'enseignement de l'acquisition de la langue française, de la communication française ou de la linguistique française appliquée ;

− Vous êtes capable de travailler de manière autonome ainsi qu'en équipe ;

− Dans la mesure du possible, vous favorisez les collaborations avec d'autres groupes de recherche au sein du département et/ou de la faculté.

− Vous contribuez aux tâches du département de manière flexible.

Conditions d'admission

- Vous êtes titulaire d'un doctorat sur thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent (Article V.20 Codex de l'enseignement supérieur ).

- Vous disposez d'au moins deux ans d'expérience postdoctorale le 1er septembre 2025. La durée de 2 ans est déterminée sur la base de la date indiquée sur le diplôme de doctorat.

PROCEDURE DE SELECTION

Après la date limite de soumission des candidatures, toutes les candidatures reçues seront envoyées au comité de sélection de la faculté constitué pour cette vacance. Le comité commencera par évaluer les dossiers de candidature, en vérifiant que tous les éléments des dossiers correspondent à l'expertise requise en enseignement, recherche et services scientifiques pour le poste.

Les candidat.e.s seront invité.e.s à discuter de leurs 5 publications ou réalisations académiques les plus importantes, ayant eu le plus grand impact. En plus des publications académiques, le/la candidat.e pourra également démontrer ses mérites en matière de transfert de connaissances par la diffusion académique, la valorisation sociale, la sensibilisation du public, ainsi que par des séminaires ou des présentations lors de conférences. Ces compétences seront également prises en compte lors de l'évaluation des candidat.e.s.

Suite à cette évaluation, une liste restreinte de candidat.e.s sera établie pour une sélection plus approfondie. Chaque candidat.e retenu.e sera invité.e à soumettre les documents suivants :

(1) un texte (maximum 1500 mots, en anglais ou néerlandais) dans lequel le/la candidat.e expose ses vues sur la recherche, l’enseignement et le service scientifique en lien avec le poste ;

(2) un portfolio contenant des informations supplémentaires sur ses compétences pédagogiques ;

(3) une proposition de recherche (maximum 1500 mots) sur la recherche que le/la candidat.e souhaite mettre en place de manière concrète au sein de l'un des domaines de recherche du département. La proposition de recherche doit inclure au moins les éléments suivants : contexte, objectifs/questions, méthode, résultats attendus, faisabilité.

Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront également invité.e.s à donner un cours et à participer à un entretien avec le comité d’évaluation. Ensuite, le comité de sélection établira un classement des candidat.e.s et soumettra ce classement au Conseil de la Faculté pour avis. L'avis du Conseil de la Faculté sera soumis au Conseil universitaire pour approbation.

L'évaluation de la mobilité internationale demandée est globale et inclut en partie une perspective de genre, prenant en compte, en plus des séjours prolongés à l'étranger, d'autres formes d'internationalisation. Le congé de maternité, le congé maladie prolongé, le congé parental, le congé de soins ou d'autres formes d'absence seront pris en compte lors de l'évaluation du temps disponible pour la réalisation des productions académiques.

POSTULER

En ligne via l‘e-recrutement jusqu'à la date limite du 10 mars 2025, en soumettant les documents suivants:

• Dans le champ 'Formulaire de candidature' : le formulaire de candidature complété (+ toutes les pièces jointes mentionnées), regroupés en un seul fichier PDF

• Dans le champ ' Lettre de motivation' : votre lettre de motivation au format PDF (en anglais ou néerlandais)

• Dans le champ 'Diplôme' : les copies du diplôme de doctorat. Si votre diplôme a été délivré dans une autre langue que l’anglais ou l’une des trois langues nationales belges (néerlandais, français ou allemand), une traduction est nécessaire.

• Dans le champ ' Certificat d'équivalence ' : un certificat d’équivalence si vous avez obtenu votre diplôme en dehors de l‘UE. Si vous avez obtenu votre diplôme au Royaume-Uni avant le 31 janvier 2020, vous n'avez pas besoin d'ajouter un certificat d'équivalence.

Attention : chaque champ est limité à 10 Mo maximum.