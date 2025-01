Jacques Rivière, éditeur et critique dans le siècle, 1925-2025.Colloque du centenaire (Aix-en-Provence & Fondation Singer-Polignac, Paris)

Appel à communications

Colloque « Jacques Rivière, éditeur et critique dans le siècle »

Colloque du centenaire (1925-2025)

Sous le haut patronage d’Agathe Corre-Rivière (petite fille de Jacques Rivière)

Université d’Aix-Marseille

Association des amis de Jacques Rivière et d’Alain-Fournier (AJRAF)

Fondation Singer-Polignac

Université de Rennes 2

Université Toulouse Jean-Jaurès

—

Date limite de remise des propositions : 10 mars 2025 (jean-marc.quaranta@univ-amu.fr et arianecharton@yahoo.fr )

Réponses aux propositions le 24 mars 2025

Dates et lieux du colloque :

Jeudi 12 et vendredi 13 juin 2025, Campus Schuman, avenue Schuman, 13100, Aix-en-Provence

Lundi 27 et mardi 28 octobre 2025, Fondation Singer-Polignac, avenue du président Wilson, 75016, Paris

—

Critique littéraire, artistique et musical majeur des années 1910-1925, Jacques Rivière offre une porte d’entrée de premier ordre si l’on veut comprendre certaines préoccupations contemporaines relatives à la création, à la créativité et à l’innovation. Secrétaire puis directeur de la Nouvelle Revue Française (NRF) de 1910 à sa mort prématurée en 1925, Rivière est au centre de l’effervescence intellectuelle et artistique que reflète la Nouvelle Revue Française, revue parmi les plus importantes qu’ait comptées le XXe siècle littéraire. Ses jugements sur la peinture, la musique, le théâtre et la littérature en font un grand témoin de l’activité créatrice des années 1907 à 1924 ; de même que son travail de romancier, moins étudié et connu, constitue un révélateur des processus complexes qui sont à l’œuvre dans l’écriture narrative.

Ce colloque s’inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de la disparition de cet auteur et éditeur de premier plan, qui seront marquées par deux expositions au sein des bibliothèques de Bourges et Bordeaux, par la publication d’un volume de textes de Rivière, Critique et création, dans la collection Bouquins (parution janvier 2025) et la correspondance échangée avec Jean Paulhan qui lui succéda à la NRF aux éditions Claire Paulhan (parution mai 2025).

La manifestation, en deux volets, aura pour but de réunir dans une perspective interdisciplinaire des chercheurs qui réfléchissent aux questions de création, de créativité et d’innovation, en particulier à travers la littérature, la musique ou les arts plastiques et les innovations technologiques. Comme Rivière lui-même, elle dépassera donc le champ de la littérature pour développer une approche pluridisciplinaire avec la créativité comme dénominateur commun.

L’objectif est donc d’une part de réunir les disciplines autour d’un auteur qui a su faire dialoguer les arts dans son œuvre critique et sa pratique romanesque, et la finalité de ces journées pourrait être d’engager une réflexion pluridisciplinaire ouvrant le dialogue quant aux convergences possibles entre les différents arts en matière de processus créatif avec pour finalité de mieux comprendre les processus de création à l’œuvre dans les différents arts. Cette démarche s’étendra aux innovations technologiques, auxquelles Rivière s’est intéressé, notamment avec son frère ingénieur chez le constructeur Voisin, dans les premiers temps de l’aviation.

D’autre part, il s’agira d’étudier l’activité de Rivière en tant qu’éditeur des principaux écrivains du début du XXe siècle (Gide, Proust, Claudel, Saint-John Perse, Larbaud, Du Bos, Artaud notamment) et directeur d’une jeune revue littéraire qu’il a relancée après la Première Guerre mondiale pour en faire la plus prestigieuse du XXe siècle. Ici, l’objectif est d’explorer une expérience d’éditeur, dans sa pratique et ses relations avec les auteurs, pour en dresser un bilan et en faire une analyse qui soient utiles aux éditeurs et directeurs de revues d’aujourd’hui et aux enseignants et étudiants en métiers du livre, monde du livre et création littéraire.

Le colloque se déroulera en deux temps et sur deux sites.

Première partie, « Rivière éditeur et directeur de revue »,

les 12 et 13 juin 2025, à Aix-en-Provence, Campus Schuman.

À cette occasion, on pourra s’intéresser aux axes suivants :

Rivière, lecteur et épistolier

Directeur de revue dans le siècle

Rivière et Proust : complexité d’une amitié intellectuelle et littéraire

Rivière et les écrivains de son temps

Édition, création littéraire et génétique des textes

Seconde partie, « Rivière face à la création et la créativité dans les arts et la littérature »,

les 27 et 28 octobre 2025, à Paris, Fondation Singer-Polignac.

Connaissance, création, innovation

Création artistique

Création musicale

Innovations technologiques

—

Comité d'organisation

Jean-Marc Quaranta (AMU)

Nicolas Bianchi (Université Toulouse Jean-Jaurès)

Hélène Baty-Delalande (Université Rennes 2)

Gil Charbonnier (AMU)

Ariane Charton (AJRAF)

Jürgen Ritte (UniversitéParis 3)

—

Coordination et administration : Absa d’Agaro, DRV Campus d’Aix (AMU)

—

Comité scientifique

Jean-Marc Quaranta (AMU)

Adam Watt (Université d’Exeter)

Eleonora Sparvoli (Università degli Studi di Milano)

Ariane Charton (écrivain, présidente de l’AJRAF)

Michel Erman (Université de Bourgogne)

Hélène Baty-Delalande (Université Rennes 2)

Cécile Yapaudjian (Université de Saint-Etienne)

Jürgen Ritte (Université Paris 3)

Éric Benoît (Université Bordeaux-Montaigne)

Olivier Bessard-Banquy (Université Bordeaux-Montaigne)

Agathe Corre-Rivière (secrétaire de l’AJRAF).