Michael Marder, Giovanbattista Tusa (dir.), Temps naissant. Un glossaire pour le XXIe siècle

Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Virgile Dall'Armellina

(titre original : Contemporanea. A Glossary for the Twenty-First Century, The MIT Press, 2024).

Conçu par les philosophes et auteurs Michael Marder et Giovanbattista Tusa, Temps naissant présente les perspectives sur le XXIe siècle d'importants pionniers de la philosophie, de l'écologie et des études culturelles, ainsi que d'artistes du monde entier, dont Slavoj Žižek, Timothy Morton, Denise Ferreira Da Silva, Vandana Shiva, Claire Fontaine, Tomás Saraceno, et bien d'autres encore.

Plutôt que de jeter un regard rétrospectif sur une actualité déjà consolidée qui attend d'être expliquée, Temps naissant interroge le présent, dont il espère intercepter les itinéraires possibles à mesure qu'ils se dessinent. Dans la tradition des glossaires, il recherche des mots, des acceptions, des sens qui semblent étrangers au lexique bien établi de la pensée actuelle, et encourage le développement d'un langage pour formuler l'événement qu'est le XXIe siècle.

Contributions de Amanda Boetzkes, Anita Chari, Claire Fontaine, Marcia Sé Cavalcante Schuback, Emanuele Coccia, Virgile Dall'Armellina, Denise Ferreira da Silva & Valentina Desideri, Roberto Esposito, Graham Harman, Ranjit Hoskote, Cymene Howe, Yuk Hui, Joela Jacobs, Ken Kawashima, Sabu Kohso, Bogna Konior, Artemy Magun, Michael Marder, Timothy Morton, Jean-Luc Nancy, Tomás Saraceno, Vandana Shiva, Anton Tarasyuk, Anaïs Tondeur, Giovanbattista Tusa, Slavoj Žižek.

—

Michael Marder est professeur de recherche en philosophie à l'Université du Pays basque (UPVEHU), à Vitoria-Gasteiz, en Espagne. Auteur d'une quinzaine de livres, dont La pensée végétale (Les presses du réel, 2021), il est spécialiste de la philosophie écologique, de la phénoménologie et de la pensée politique.

Giovanbattista Tusa est philosophe, basé à l'Institut Nova de philosophie de l'Universidade Nova de Lisbonne au Portugal. Parmi ses publications, De la fin, coécrit avec Alain Badiou (2023), et des ouvrages sur Fernando Pessoa et Pier Paolo Pasolini. Il a également travaillé comme éditeur et traducteur pour l'édition italienne d'ouvrages de Jean-Luc Nancy, Alain Badiou, Catherine Malabou et Judith Butler, et Edward W. Saïd.

—

Sommaire

Avant-propos du traducteur

Virgile Dall'Armellina

Note à l'édition française

Michael Marder, Giovanbattista Tusa

Le XXIe siècle : ouverture

Michael Marder, Giovanbattista Tusa

Anamnésie

Ranjit Hoskote

Nécrobiose

Mycelium

Ruines

Graham Harman

Décharge

Michael Marder

Corps : « on ne sait pas à quoi il sert »

Anita Chari

L'Impératrice : abondance = générosité + générativité

Denise Ferreira da Silva et Valentina Desideri

Archipel

Sabu Kohso

Plastique

Cymene Howe

Placenta

Anaïs Tondeur

Regénération

Vandana Shiva

Nature

Emanuele Coccia

Sexualité végétale

Joela Jacobs

Arachnomancie

Tomás Saraceno

Parrhésie

Claire Fontaine

Force de travail (Arbeitskraft ; 労働力)

Ken Kawashima

Ambiguïté

Marcia Sé Cavalcante Schuback

Institution

Roberto Esposito

Cerveau connecté

Slavoj Žižek

Exonet

Bogna Konior

Ecotrauma

Timothy Morton

État mondial

Artemy Magun

Technodiversité

Yuk Hui

Tabou nucléaire, fin du XXe siècle

Anton Tarasyuk

Futurités

Amanda Boetzkes

Anarkhía : le retour de l'air

Giovanbattista Tusa

Défaillance : de la philosophie

Jean-Luc Nancy, Giovanbattista Tusa

Notices biographiques des contributeurs

—

