Liberté(s) dans la littérature d’expression française : représentations, limites et enjeux (revue Romanica Silesiana)

Appel à contributions pour le numéro 28 (2/2025) de la revue Romanica Silesiana

Liberté(s) dans la littérature d’expression française : représentations, limites et enjeux

« La liberté implique responsabilité. C’est là pourquoi la plupart des hommes la redoutent », écrit George Bernard Shaw dans ses Maximes pour révolutionnaires. En effet, il faut avoir une certaine puissance intérieure, parfois même de l’audace, pour contester l’ordre établi ou bien, si les circonstances l’exigent, s’opposer aux institutions qui imposent une vision unique en matière de pensée, d’expression et d’action. Toutefois, il est crucial de reconnaître que revendiquer sa liberté signifie aussi accepter la responsabilité de ses choix et de ses actes. Si la liberté suppose un lien direct avec l’indépendance, elle entretient aussi une relation étroite entre le révolté – un être qui conteste un état de fait – et ce qu’il tente de rejeter afin de ne plus en dépendre. Car la liberté résulte de la volonté de nier tout ce qui entrave le corps (niveau physique), l’âme et le cœur (niveau émotionnel) ainsi que l’esprit et l’imagination (niveaux intellectuel et créateur).

Étant donné la riche ampleur sémantique et conceptuelle de la notion de liberté, nous voudrions, dans le cadre du volume 28 de la revue Romanica Silesiana (no 2/2025), examiner le thème de la liberté dans plusieurs perspectives. Or, la liberté peut concerner le processus de création pendant lequel l’écrivain se confronte aux différentes contraintes : d’une part, il hésite entre le respect envers la tradition et les règles imposées soit par les genres soit par les demandes du marché éditorial et les attentes du lectorat, d’autre part, il s’attribue le droit de rester authentique et libre dans sa vision artistique.

C’est également le lecteur qui a une relation particulière avec la liberté car il peut participer activement à la construction de l’œuvre, tant au niveau formel qu’interprétatif. Le lecteur fonctionne aussi dans le milieu où ses préférences personnelles se heurtent aux opinions fermes propagées par des experts, des critiques et par d’autres lecteurs. Aura-t-il toujours le courage de défendre son droit de choisir un texte/auteur marginal, suscitant peu d’intérêt commun ?

Aussi la liberté en tant que conception artistique prend-elle différentes formes de représentation dans l’œuvre littéraire, basant principalement sur la dynamique entre l’enfermement et la libération, l’opprimé et le révolté. Dans de nombreux cas, la liberté est une motivation profonde de toute action du personnage, elle le guide dans son parcours identitaire, tout en le mettant dans une situation où il prend conscience des limites de sa propre liberté et celle d’autrui. Par conséquent, le personnage se voit confronté souvent à de véritables dilemmes.

Aborder le thème de la liberté revient finalement à s’interroger sur ses différents aspects dans une dimension plus vaste, englobant les enjeux politique, religieux et sociaux, sans pour autant passer sous silence la liberté identitaire, culturelle et nationale.

Tout en gardant dans l’esprit l’importance du thème de la liberté en littérature, nous proposons, sans prétendre à l’exhaustivité, une réflexion sur les axes de recherche suivants :

‒ liberté d’écriture : transgressions de conventions littéraires et de règles génériques, non-respect de normes esthétiques et morales, figures d’écrivains rebelles et/ou expérimentateurs, écriture collaborative, liberté d’auteurs face aux enjeux du marché éditorial ;

‒ liberté de lecture : œuvres ouvertes et interactives, lecture/coécriture, liberté interprétative vs interprétation abusive, liberté de goûts individuels par rapport au canon ou aux prix littéraires, liberté de choisir des textes/écrivains interdits et/ou oubliés ;

‒ représentations de la liberté en littérature : liberté comme thème de l’œuvre littéraire, liberté(s) comme force motrice du personnage, liberté individuelle/collective, liberté individuelle face au bien-être du groupe, conflits et dilemmes moraux, figures de révolté.e.s et d’oppressé.e.s, récits de libération et d’émancipation vs récits d’enfermement physique, psychique et symbolique ;

‒ littérature engagée : lutte en faveur des voix marginalisées et des êtres invisibles dans le contexte politique et socioéconomique, libertés identitaires, liberté de religion et/ou rejet de foi, reconquête de liberté(s) culturelle(s) et nationale(s).

D’autres pistes de recherche sur le thème de la liberté seront également bien vues. Libérez vos idées !

—

Les propositions de contribution en français comprenant un résumé d’environ 300 mots (avec une courte notice bio-bibliographique) sont à envoyer jusqu’au 15 mars 2025 à l’adresse liberte.romanica@gmail.com.

—

Dates importantes :

15 mars 2025 : envoi de propositions

30 mars 2025 : notification d’acceptation

30 juin 2025 : envoi des articles

Septembre 2025 : retour des évaluations en double aveugle

Octobre 2025 : remise des articles dans leur version définitive

Décembre 2025 : publication en ligne sur le site de Romanica Silesiana

—

Au nom de la rédaction de Romanica Silesiana :

Aleksandra Komandera

Paweł Kamiński

Faculté des Sciences humaines, Institut d’Études littéraires

Université de Silésie à Katowice (Pologne).