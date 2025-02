Techniques du scénario

Alors que les productions audiovisuelles consommées aujourd’hui à grande échelle sur petit et grand écran constituent, auprès du public, l’objet privilégié de toutes sortes de questions et échanges relatifs, avant tout, au récit, l’activité d’écriture demeure paradoxalement le parent pauvre des études cinématographiques. Les Cahiers de narratologie consacre utilement un sommaire aux "Techniques et pratiques du scénario", à l'intiative d'Alain Boillat et Serge Lorenzo Milan, en achevant de faire la preuve que l'écriture scénaristique forme un objet théorique singulier.

(Illustr. : Une page du scénario de tournage personnel et annoté à la main de Carrie Fisher pour Star Wars : Épisode V – L'Empire contre-attaque)