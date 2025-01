Hybrid n° 12 : "Naissance et renaissance des mèmes. Vies et vitalités des mèmes" (vol. 1)

La question de la « vie » des mèmes anime ce numéro 12 d’Hybrid, intitulé "Vies et vitalités des mèmes (vol. 1) : Naissance et renaissance des mèmes", ainsi que le numéro 13 – à paraître en avril 2025. Ces deux dossiers s’inscrivent dans la continuité d’une réflexion collective commencée avec la journée d’étude « No(u)s mèmes » qui s’est tenue le 14 octobre 2022 au CNAM de Paris7. Dans ces deux numéros, nous souhaitons interroger les « vies multiples » des mèmes, en nous intéressant en particulier aux manières créatives et inattendues dont les mèmes prennent vie dans nos espaces quotidiens.

Co-direction : Laurence Allard , Irene De Togni , Fabrizio Defilippi , Lucas Fritz , Adrien Péquignot et Gabriele Stera

Introduction

Laurence Allard , Irene De Togni , Fabrizio Defilippi , Lucas Fritz , Adrien Péquignot and Gabriele Stera Naissance et renaissance des mèmes [Full text] Vies et vitalités des mèmes (vol. 1)Birth and rebirth of memes [Full text | translation | en] The lives and vitality of memes (vol. 1) Nascita e rinascita dei meme [Full text | translation | it] Vita e vitalità dei meme (vol. 1)Nascimento e renascimento dos memes [Full text | translation | pt] Vidas e vitalidades dos memes (vol. 1)

Engendrement mémétique : quelques biographies culturelles d’objets numériques réplicants

Michel Marcoccia El Risitas : itinéraire d’un mème, en ligne et hors ligne [Full text] El Risitas: The online and offline itinerary of a meme [Full text | translation | en]

Thibault le Page and Kévin Zanin Digital Drifting numéro 1 [Full text] Gestes et généalogies du WojakDigital Drifting, exploring network folklores [Full text | translation | en] No 1, Wojak, june 2023

Réincarnations des créations et des créatures : un bestiaire mémétique

Martine Créac’h and Béatrice Mazoyer Le mème du tableau vivant à l’ère du confinement [Full text] Viralité et vitalitéTableau vivant memes in lockdown: virality and vitality [Full text | translation | en]

Justine Simon Le tournant musical des mèmes ? [Full text] Le cas des Meow Cat MemesMemes and the musical turn: The case of Meow Cat Memes [Full text | translation | en]

Valentin Goujon and Donato Ricci Shoggoth with Smiley Face : faire-savoir et savoir-faire par l’analogie au sein de la recherche en intelligence artificielle [Full text] “Shoggoth with Smiley Face”: Knowing-how and letting-know by analogy in artificial intelligence research [Full text | translation | en]

Transmission et héritage : les mèmes en devenir

Marina Gazzini Teaching and communicating the Middle Ages through memetics [Full text] Enseigner et communiquer le Moyen Âge à travers la mémétique [Full text | translation | fr]

Nataly Botero « L’anthropo_scenes » : les mèmes au service des intérêts des animaux [Full text] “L’anthropo_scenes”: memes at the service of animal interests [Full text | translation | en]

Traduction / Translation

Valentina Tanni Bodies on the screen : A short essay on performative memes [Full text] Corps à l’écran : court essai sur les mèmes performatifs [Full text | translation | fr]

Lecture / Recension

Stefano Vicari Mazzoleni, Gianpietro, Bracciale, Roberta (2019), La politica pop online. I meme e le sfide della comunicazione politica, Bologna, Il Mulino, 152 p., 978-88-15-28526-3 [Full text] Compte-rendu de lecture

Ce numéro est particulier, il signe une nouvelle avancée sur les chemins de la science ouverte menée par l'EUR ArTeC : celle du multilinguisme.

En effet, jusqu'à présent l'ensemble des articles étaient disponibles en français et en anglais, désormais, nous allons proposer des traductions vers d'autres langues. L'introduction de ce nouveau numéro a ainsi été traduite vers le portugais brésilien (afin d'atteindre une communauté linguistique d'environ 240 millions de locuteurs et locutrices) et vers l'italien étant donné la forte composition de chercheurs et chercheuses originaires d'Italie de ce numéro.

Cette démarche, inspirée par le projet Transiens, vise à améliorer l'accessibilité de la science à tous et toutes, de même que créer des ponts entre chercheurs et chercheuses. La prochaine étape sera la promotion de la revue auprès de revues scientifiques et autres médias originaires des langues traduites avec l'idée de créer des partenariats internationaux.