Cahier de l'Herne : Céline

Dirigé par Dominique de Roux, Michel Thélia et Michel Beaujour.

Ce Cahier, à travers l’abondante correspondance, les écrits inédits de l’Auteur, les témoignages et souvenirs de ceux qui le fréquentèrent et partagèrent son intimité, révèle des aspects inconnus de l’écrivain. Il rectifie également maints détails et apporte de nombreux éclaircissements sur son œuvre, sa personnalité, et ses idées. Les essais font la part belle au cas Céline, et tentent d’esquisser les contours de cet écrivain hors normes si complexe et si dérangeant ; depuis la révélation que constitua le Voyage au bout de la nuit sur le plan de la langue et du style, si radicalement nouveaux, jusqu’au scandale et à l’ostracisme suscités par les pamphlets et les déclarations antisémites.

Inédits et textes retrouvés : Préface inédite de Semmelweis ; 31, cité d’Antin ; Casse-pipe (chapitre inédit) ; La médecine chez Ford ; Bezons à travers les âges ; Des pays où personne ne va jamais ; Le Voyage au cinéma ; Dossier du procès ; Carnet du cuirassé Destouches ; Les assurances sociales et une politique de la santé publique ; Rabelais, il a raté son coup ; L’agité du bocal ; Vive l’amnistie ; Chansons ; L’argot est né de la haine ; Hommage à Zola.

