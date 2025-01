Alter, n° 32 : "Phénoménologie des âges de la vie" (dir. Marion Bernard & Natalie Depraz)

Que deviennent les âges de la vie du point de vue de la phénoménologie? De la vie fœtale à l’enfance, l’adolescence jusqu’à la maturité et la vieillesse, les différentes contributions rassemblées dans le présent volume interrogent la division de la vie humaine en plusieurs âges, mettant à distance l’évidence d’une vision quantitative et naturaliste de l’écoulement des années, ou encore d’une division sociale en « classes d’âges », au profit d’une plongée dans les âges vécus et vivants.

Faut-il considérer l’âge comme un phénomène individuel ou du point de vue de l’enchaînement cyclique de l’interdépendance des générations ? Comment et de quel droit tenter de décrire – dans des mots de phénoménologue – le monde vécu d’un.e fœtus, d’un.e enfant, leur manière de sentir, de se projeter dans l’espace et le temps ? Un âge laisse-t-il la place à un autre, ou bien les âges se fondent-ils, s’enchevêtrent-ils, résonnent-ils de manière polyphonique comme ce qui relie un être humain à lui-même et aux autres ?

L’approche phénoménologique nous amène à réinventer en partie ces classifications, voir avec un œil neuf des âges trop souvent manqués – c’est le cas ici de « l’adolescence » – et mettre au jour de « nouveaux âges » ancrés dans réalités historiques et sociales diverses, comme ce temps propre aux femmes en âge limite de procréer, ou encore la fin de vie particulière des personnes atteintes de difficultés cognitives. Les textes ici rassemblés, suivant le fil de la diversité des âges, nous permettent de repenser l’interdépendance des mondes vécus qui forment notre humanité commune.

Sommaire prochainement accessible en ligne via OpenEdition…