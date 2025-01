Annales Benjamin Constant, n° 49 : "Isabelle de Charrière et l'Europe des lettres" (dir. Léonard Burnand & Valérie Cossy)

Table des matières

Léonard Burnand - Avant-propos. Le continent charriériste…



Valérie Cossy - « Bizarre et contredisante ». Être femme selon Isabelle de Charrière



François Rosset - Les romans d'Isabelle de Charrière sont-ils des romans suisses ?



Léa Kipfmüller - « Recueillité » de L'Abbé de la Tour ou recueil de nouvelles et autres écrits divers d'Isabelle de Charrière



Virginie Pasche - Former une romancière : les conseils littéraires d'Isabelle de Charrière à Isabelle de Gélieu



Laurence Vanoflen - Isabelle de Charrière et l'abus des mots



Inès Raffin - Les Français parlent au roi de France : lettres fictives et réflexions politiques dans les Observations et conjectures d'Isabelle de Charrière



Michel Schlup - Isabelle de Charrière face à ses éditeurs : entre duperies et désillusions



Guillaume Poisson - « Vous voilà peintresse », Isabelle de Charrière et l'art du portrait



Ramona Fritschi et Chiara Gizzi - Un Fonds Isabelle de Charrière à la BCUL ? Réflexions entre classement physique et mise à disposition numérique



Madeleine Van Strien-Chardonneau - Histoires de chambres dans la correspondance d'Isabelle de Charrière



