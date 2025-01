Le Centre d'Études et de Recherches sur les Organisations, la Communication et l'Éducation (CEROCE) et l’Equipe de recherche sur les Etudes Anglophones de l’Université de Lomé organisent un colloque scientifique international pluridisciplinaire :

Langages silencieux : Contextes, enjeux et dynamiques communicationnelles en Afrique

Les 2, 3 et 4 juillet 2025, à l'Université de Lomé, Togo

—

La communication non verbale, à travers ses multiples manifestations telles que les symboles, les gestes, les postures, les expressions faciales, les silences et les codes vestimentaires, constitue une dimension fondamentale des interactions humaines, de la construction ou de l’interprétation du sens même de la communication. En outre, elle comporte des enjeux insoupçonnés dans divers domaines : social, politique, professionnel, etc. En Afrique, continent riche de ses diversités culturelles, ces langages silencieux prennent des formes particulièrement significatives, reflet de contextes sociaux, culturels, historiques et spirituels variés. Leur influence va au-delà des interactions sociales immédiates, jouant un rôle dans l’éducation, les récits, la mémoire, le renforcement des identités collectives et le dévoilement de perceptions culturelles nuancées. Ils peuvent également constituer des sources de malentendus et de crises rendant la communication et le vivre ensemble difficiles. Malgré l’intérêt croissant pour ce phénomène, il est encore nécessaire d’y accorder une plus grande attention, en particulier au sein des différents peuples d’Afrique qui n’ont pas été étudiés. Nous proposons un colloque réunissant des chercheurs d’Afrique francophone et anglophone afin d’examiner les données disponibles sur la communication non verbale sous l’angle de différentes disciplines. L’objectif est de dévoiler les caractéristiques particulières et universelles de ce phénomène psycho-linguistique, y compris en proposant des moyens de rassembler et d’analyser correctement les données recueillies dans des cultures largement dominées par l’oralité. Bien que ces modes de communication jouent un rôle crucial dans les relations interindividuelles et intercommunautaire, ils restent souvent peu analysés sous l’angle de l’intersection des dynamiques globales et locales dans les recherches scientifiques contemporaines. Ce colloque cherche à combler cette lacune en encourageant une approche intégrative qui favorise une compréhension plus nuancée et contextualisée de ces langages silencieux dans le paysage africain contemporain.

Le colloque international pluridisciplinaire consacré aux « Langages silencieux : contextes, enjeux et dynamiques communicationnels en Afrique » invite, entre autres, à :



• Analyser les spécificités culturelles : Étudier les formes et significations des expressions non verbales dans différents contextes africains (rituels, échanges quotidiens, sphère politique ou économique). Ces recherches pourront s’appuyer, notamment, sur les travaux d’observation des pratiques gestuelles traditionnelles qui montrent comment les gestes codifient les relations sociales et renforcent les hiérarchies culturelles.

• Comprendre les dynamiques sociales : Explorer le rôle des langages non verbaux dans la création et le maintien des relations sociales, des identités communautaires et des structures de pouvoir.

• Examiner les influences contemporaines : Identifier les mutations des pratiques non verbales sous l’effet des nouvelles technologies, des interactions interculturelles et des médias numériques. Les études comparatives mettant en évidence des différences dans l’utilisation des gestes conventionnels et qui soulignent l’impact des contextes culturels sur le développement des répertoires gestuels peuvent être présentées.

• Explorer une approche comparative et interdisciplinaire : Croiser les perspectives de disciplines variées - linguistique, anthropologie, sociologie, psychologie, sciences de l’information et de la communication - pour enrichir la compréhension de ces phénomènes au sein des communautés nationales tout comme entre différentes régions africaines.

• Proposer des moyens d'exploiter et d'appliquer de manière pratique les signaux non verbaux à travers les médias : Discuter des implications des pratiques non verbales dans des domaines tels que la diplomatie, l’éducation, la santé, ou encore les stratégies de communication et de marketing.

Axes thématiques

Les axes thématiques ci-après sont, entre autres, proposés aux participants :

Système de communication non verbale en Afrique : Héritages et analyse des différents éléments distinctifs des langages non verbaux en Afrique, dans leur diversité et leurs portées linguistique, sociologique, philosophique, communicationnelle, religieuse, etc.

Contextes et hybridation culturelle : Contextes d’interculturalité (mondialisation, délocalisation, espace numérique…), innovations, interférences et mutations des langages silencieux. On pourrait aussi s’intéresser aux phénomènes d’invention ou d’appropriation de nouveaux codes comportementaux, de modification des dynamiques sociales incluant les dynamiques linguistiques, communicationnelles mais aussi les enjeux politiques, culturels et professionnels.

Communication non verbale en Afrique, construction, transmission et circulation des savoirs : Exploration des signes du langage non verbal, des canaux de transmission et des usages dans les secteurs de l’éducation et de la formation, de la santé (médecine traditionnelle), de la médiation sociale, etc. La thématique fait aussi appel à la construction des identités culturelles ainsi que des rapports entre les peuples et au sein des peuples.

Approches disciplinaires et interdisciplinaires des langages silencieux : Découverte des approches théoriques existantes, mobilisation des apports des différentes disciplines pour questionner la place des langages silencieux dans le système global de la communication en Afrique pour comprendre leurs fonctions pragmatiques et proposer des modèles ; états des lieux de la recherche, africaine en Afrique et ailleurs, sur les langages silencieux.

Nous accueillons favorablement les propositions qui abordent ces thématiques dans différentes disciplines.

—

Bibliographie indicative

—

Dates à retenir et modalités de soumission de proposition

Lancement de l’appel à communication : 20 janvier 2025

Date limite de soumission des abstracts : 30 mars 2025

Notification d’acceptation : 18 avril 2025

Tenue du colloque : 02, 03, 04 juillet 2025

Soumission des projets d’articles : 29 août 2025

Retour d’instruction : 15 octobre 2025

Réception des articles finalisés pour publication : 16 novembre

Publication des actes du colloque : Février 2026

—

Langues d’intervention : anglais et français.

Frais d’inscription

Enseignants-chercheurs : 40 000 FCFA ou $70 US

Doctorants et Masterants : 20 000 FCFA ou $35 US

Practiciens et représentant des institutions publiques et privées : 60.000 FCFA ou $100 US

—

Consignes et format des contributions

Différents formats de propositions sont attendus : communications orales, posters, tables-rondes, ateliers méthodologiques, etc.

Les propositions de communication orale devront être originales, non publiées auparavant et rédigées en anglais ou en français. Les propositions comporteront une courte notice bibliographique de 150 mots maximum, un titre, un résumé de 300 mots maximum (hors bibliographie et notice bibliographique) et cinq mots-clés. Le résumé devra préciser les questions de recherche abordées, leur articulation avec les axes (ou thématiques) du colloque, la (ou les) disciplines mobilisée(s), la méthodologie de recherche et les principaux résultats qui seront présentés lors du colloque. Le projet devra être envoyé sous format Word, Police Times New Roman, taille 12.

La participation des doctorants et des jeunes chercheurs est vivement encouragée.

—

Mode de communication

Les communications se feront en présentiel et en distanciel. Un lien sera précisé ultérieurement pour les participants en distanciel.

Contact

Toutes les soumissions et autres correspondances en lien avec le colloque devront être envoyées à colloque2025@ceroce-ul.org, en copie à palakyem.mouzou@fulbrightmail.org

Coordination du colloque

- Kouméalo Germaine Anate, Université de Lomé, Togo

- Palakyem Stephen Mouzou, Université de Kara, Togo

- Augustine Agwuele, Texas State University, USA

- Mouncaïla Napo Gnane, Université de Lomé, Togo

Comité d’organisation

• Enseignants-chercheurs

o Kondi Napo Sonhaye

o Nouhr-Dine Dyfaizi Akondo

o Dovi Yelou

o Essobozouwè Awizoba

o Komla Azialé

o Yentougle Moutore

o Bienvenue Boudimbou

o Asseta Diallo

o Mabandine Djagri Temoukale

o Yoma Takougnadi

o Yacouba Kouraogo

o Daria Ouradei

o Adji Chakebera

o Michaella Eppié Bongba

• Doctorants

o Hugues Koba

o Pèlè Mindou Adjanla

o Tchaa P. Désiré Komou

o Casimir Edinah

o Pidèma Dagouroufei

Comité scientifique

o Moufoutaou Adjéran, Université d’Abomey Calavi, Bénin

o Gbandi Adouna, Université de Kara, Togo

o Giovanni Agresti, Université Bordeaux Montaigne, France

o Kouméalo Anaté, Université de Lomé, Togo

o Komla Avono, Université de Lomé, Togo

o Atiyihwè Awesso, Université de Lomé

o Mimboabe Bakpa, Université de Kara, Togo

o Rahma Barbara, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

o Komi Begedou, Université de Lomé, Togo

o Don Daniels, University of Oregon, USA

o Amélie Hien, Université de Québec at Trois-Rivières, Canada

o Rachid Jama, Université Sultan Moulay Slimane - Beni Mellal, Maroc

o Amélie Leconte, Aix-Marseille Université, France

o Aimée-Danielle Lezou-Koffi, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

o Charles Dossou Ligan, University d’Abomey Calavi, Bénin

o Bernard Kabore, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

o Laré Kantchoa, Université de Kara, Togo

o Balaïbaou Kassan, Université de Kara, Togo

o Alou Keita, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

o Hanoukoume Kparou, Babcock University, Nigéria

o Komi Kpatcha, Université de Kara, Togo

o Maxime Manifi Abouh, Université de Yaoundé 1, Cameroun

o Leila Messaoudi, University Ibn Tofail, Kenitra, Morocco

o Karen Ferreira-Meyers, Université d’Eswatini, Eswatini

o Abou Napon, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

o Salomé Chantal Ntsama, Université de Yaoundé 1, Cameroun

o Kokou Essodina Pere-Kewezima, Université de Lomé, Toogo

o Cheik F. Bobodo Ouedraogo, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

o Kogh Pascal Somé, Université Paris Cité, France

o Ndiémé Sow, Université Amadou Mahtar Mbow of Dakar, Sénégal

o Henry Tourneux, Llacan - CNRS, France

o Vincent Were, Kenyatta University, Kenya

o Jean-Philippe Zouogbo, Université Paris Cité, France