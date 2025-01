Irene Vallejo, Étincelles d'humanité

Il faut que tout change pour que rien ne change. C’est ce qu’Irene Vallejo, dans ces brèves chroniques, pointe avec son savoir de philologue, sa plume sans pareille et son ironie aimable.

Convoquant voix et mythes du passé, elle décrypte en virtuose notre époque : clientélisme, exhibitionnisme des réseaux sociaux, oisiveté, indignés, impunité, fragile démocratie, expérience du chagrin ou autres idées contagieuses, sans oublier les ingrédients du bonheur.

Elle questionne les tristesses et les espoirs qui peuplent notre quotidien, avec sa générosité et son désir de comprendre, et nous fait entrevoir cette permanence des choses comme des êtres qui engage notre avenir : les idées changent de peau pour continuer de palpiter : c’est l’art d’unir des univers, une tâche accomplie en coulisses, dans la pénombre.

La proximité des êtres humains, au-delà du temps qui passe, voilà ce à quoi ces instantanés situés mais intemporels nous invitent à réfléchir. La Bruyère appelait cela des Caractères. Irene Vallejo leur donne le nom d’Étincelles : il est, encore et toujours, nécessaire de souffler sur la flamme pour bien distinguer la misère et la grandeur du genre humain.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"À maux contemporains, remèdes classiques", par Florence Olivier (en ligne le 18 janvier 2025).

Avec les chroniques rassemblées dans ses Étincelles d’humanité, la philologue espagnole Irene Vallejo se révèle une spirituelle pédagogue. Nos passions publiques et privées ne résistent pas à l’examen érudit auquel elle les soumet à la lumière des classiques.