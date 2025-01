La Fondation Claude Pichois attribue des bourses à des candidats travaillant sur Baudelaire, Nerval et Colette et sur quelques autres auteurs du XIXe siècle.



En 2025 la fondation pourra distribuer un prix de 10 000€ décerné à un étudiant ou à un docteur travaillant par ordre de préférence sur Baudelaire, Nerval, Colette ou la poésie du XIXe.

La somme sera destinée à poursuivre ses recherches au travers d’un voyage d’études par exemple.



Calendrier et sélection

Les candidatures devront être envoyées avant le 03 mars 2025 à 17h à l’adresse suivante : synergiesetpartenariats@fdf.org

L’instruction et la sélection des dossiers seront effectuées par un jury composé de professionnels académiques. Ce dernier étudiera les candidatures et choisira le lauréat sur des critères de mérite et de besoins.



Les résultats seront communiqués fin avril 2025.





Constitution du dossier

Le dossier de candidature devra comprendre :



* Page de garde : nom prénom, titres et date de naissance du demandeur.

* Le curriculum vitae du candidat incluant la liste de ses publications.

* Un texte de deux à cinq pages (simple interligne, police arial 11) décrivant le programme de recherche pour les deux années à venir ainsi que l’utilisation du prix dans le cadre de ce programme



Jury

Le jury est composé de professionnels académiques. Le Jury est souverain et son choix ne peut faire l’objet de contestation.



Comment répondre ?

Les candidatures doivent être envoyées par voie électronique avec la mention « Prix 2025 – Fondation Claude Pichois » dans l’objet du mail, à l’adresse suivante : synergiesetpartenariats@fdf.org