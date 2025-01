Le site Utpictura18 publie un nouveau numéro de sa revue en ligne Rubriques : « Illustrer les contes de Perrault », sous la direction d'Olivier Leplatre. Les douze articles reviennent sur le large éventail de la mise en image des Contes de Perrault, depuis le manuscrit calligraphié de 1695 où les "histoires du temps passé" étaient sont accompagnées de beaux dessins gouachés, ensuite reproduits en vignettes gravées par Antoine Clouzier dans la première édition de 1697. On s'étonnera que le catalogue iconographique des contes de Perrault ne soit pas si abondant, du moins sous l’Ancien Régime. Malgré quelques éditions dont celles illustrées par Jacques de Sève (1742) et Simon Fokke (1745) ou la grande entreprise du Cabinet des fées, il faut attendre le XIXe siècle, pour que soient exploitées, à grande échelle, les virtualités d’images recélées dans le conte et développées par les artistes. Depuis, dans son sillage et en amplifiant le processus par la multiplicité des techniques et des supports (albums jeunesse, bandes-dessinées, films, spots publicitaires, affiches…), l’on n’a cessé de reprendre et renouveler la mise en images des contes de Perrault, retrouvant ainsi, pour en explorer le foisonnement, le montage sémiologique originaire du manuscrit.