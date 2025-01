Bernard Touati, Un théâtre de l'être. L'aventure du psychodrame

Qu’en serait-il de l’inconscient sans les mots ? Telle est la question que ce livre singulier permet d’aborder. Depuis plusieurs décennies, Bernard Touati travaille avec des enfants et des adolescents dont la pathologie est variable mais qui tous parlent peu, ne parlent pas, ou parlent autrement. Et pourtant, mettant à profit la technique du psychodrame psychanalytique, il parvient à établir avec eux un lien particulier qui leur permet de déployer la profondeur psychique de leur histoire. Avec ou sans mots. Car s’il y a les mots, il n’y a pas que les mots.

C’est de cette aventure qu’il s’agit dans ce livre ; comme des ébranlements qu’elle provoque dans nos opinions et convictions sur l’inconscient et sa relation au discours. Le psychodrame incite en effet à voir l’inconscient déployé comme un jeu, un échange, des fulgurances inattendues qui initient des partages et des méandres imprévus. Il incite aussi à un regard différent sur la présence des corps et la suspension de la motricité dans l’analyse classique.

La clinique dont il est question ici est exceptionnelle à bien des égards. Elle concerne des patients affectés de pathologies extrêmes, supposés peu enclins au jeu. Mais au fil des scènes, ce que cette pratique hors du commun révèle, c’est que traumatismes et douleurs, qui ne sauraient s’exprimer dans le seul champ du langage et de la verbalisation, affectent tout l’être, corps et âme, et demeurent, quel qu’en soit le caractère violent ou insolite, toujours ouverts au partage d’une expérience humaine.

Ce qui caractérise le psychodrame psychanalytique individuel, n’est pas tant que les co-thérapeutes qui jouent autour, avec et pour le patient, produisent et formulent des interprétations, mais qu’ils sont interprétation par leur présence même, leurs jeux, leurs déplacements, leur implication physique et fantasmatique. L’essentiel se joue dans le mouvement, dans les interfaces et les ruptures, lesquelles tentent en permanence de s’accorder, sans y jamais parvenir. — B. T.