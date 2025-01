Florence Baillet, Bernard Banoun (dir.), Thomas Brasch. (In)actuel, intermédial, transnational

Présentation (Quatrième de couverture)

Thomas Brasch (1945-2001) est l’auteur d’une œuvre inclassable, qui traverse les genres littéraires, les arts, les médias et est à (re)découvrir. Fils d’un haut-fonctionnaire de RDA, il se heurta à la censure du régime, quitta la RDA pour la RFA, et ce parcours de vie le mit un temps sous le feu des projecteurs. Or, Thomas Brasch a toujours refusé d’être rangé dans une catégorie, que ce soit celle d’écrivain est-allemand ou de dissident de la RDA, d’auteur juif ou de membre de la génération rock. Ses travaux artistiques (récits, poèmes, films, pièces de théâtre et traductions) sont façonnés par une appréhension dialectique de l’histoire allemande et européenne, ainsi que de ses effets sur les biographies des individus : ils jouent avec l’intermédialité tout en entremêlant l’intime, le social et le politique. Première publication, en France, entièrement consacrée à Thomas Brasch, le présent volume donne à voir l’ampleur et la diversité de son œuvre. Il met également en lumière la fonction de passeur entre les langues et les cultures que Thomas Brasch assume à travers ses traductions et ses références intertextuelles multiples, à Heinrich Heine, à Bertolt Brecht, à Heiner Müller, à Tchekhov et à Shakespeare, mais aussi aux avant-gardes américaines ou russes. Les contributions réunies dans cet ouvrage s’appuient sur des matériaux d’archives inédits et permettent de la sorte au lecteur d’entrer dans l’atelier de l’artiste.

SOMMAIRE

Avant-propos et bibliographie

Florence BAILLET et Bernard BANOUN

Allers-retours biographiques

Michel BATAILLON: "Thomas Brasch – Éléments de biobibliographie"

Entretien de Thomas BRASCH avec Michel BATAILLON: "Berlin, 1985, De Shakespeare et Marivaux à Brasch. À propos de Mercedes"

Ofer WALDMAN: "OEdipe à Charlottenburg. Thomas Brasch – reflets biographiques et littéraires"

OEuvres « inachevées », work in progress

Carola HÄHNEL-MESNARD: "Thomas Brasch et l’avantgarde russe et soviétique (Eisenstein – Tretiakov – Khlebnikov)"

Anne LEMONNIER-LEMIEUX: "Le fragment comme choix esthétique chez Thomas Brasch : un éclairage de son oeuvre à partir de Vor den Vätern sterben die Söhne"

Hannah MARKUS, "„Das wenigstens hat sich geändert“. Textgenese und Poetik bei Thomas Brasch am Beispiel von Gedichten aus Der schöne 27. September"

Circulations entre médias, genres et langues

Florence BAILLET: "Les disques pour enfants de Thomas Brasch en RDA : littérature audio et point de vue d’en‑bas"

Kristin SCHULZ: "„Bleibt mir vom Hals“. Thomas Brasch im Spiegel seiner essayistischen und fiktionalen Prosa"

Marielle SILHOUETTE: "Les traductions de Shakespeare par Thomas Brasch"

Héritages et réappropriations

Bénédicte TERRISSE: "Histoire d’un cahier culte. Le numéro 89 Thomas Brasch dans la collection « Poesiealbum » (1975)"

Bernard BANOUN: "« Dans les yeux brillants de Brasch ». Emine Sevgi Özdamar et le théâtre de Thomas Brasch"

Matthias STEINLE: "„Und ich bin das Schnitzel“. Filmische Annäherungen an und mediale (Selbst-)Bilder von Thomas Brasch"

Brasch (pour) aujourd’hui

Table ronde avec Marion BRASCH, Michel BATAILLON et Jürgen KUTTNER, animée par Bernard BANOUN : "l’actualité de Thomas Brasch et de son oeuvre"

Insa WILKE: "Ein Brief"