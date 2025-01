Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, nº 39-2 : "Annie Ernaux"

Cette publication comprend un dossier monographique, « Annie Ernaux », des articles sur des domaines divers des Études françaises dans la rubrique Varia et des comptes-rendus.

Annie Ernaux : une œuvre polyédrique

Lourdes Carriedo, Loreto Cantón

151-153

Le Cahier de l’Herne Annie Ernaux: escribir para compartir

Pierre-Louis Fort

155-161

Traducir a Annie Ernaux

Lydia Vázquez Jiménez

163-170

Le poids des mots dans l’oeuvre auto-socio-biographique d’Annie Ernaux

Ángeles Sirvent Ramos

171-181

“Palabras que parecen materia”: el lenguaje como síntoma textual en La place

Chiara Giordano

183-191

Espacios y territorios elocuentes: la cartografía de Annie Ernaux

Carme Figuerola Cabrol

193-201

Triompher du silence : la conquête féministe de la littérature ernausienne

María José Sueza Espejo

203-211

Juegos de especularidad pictórica en la narrativa de Annie Ernaux: de Dorothea Tanning a Jean-Marc Reiser

Lourdes Carriedo López

213-221

Le théâtre en classe de FLE : Annie Ernaux à travers ses personnages. Ateliers de prosodie au service de la dramatisation

Isabel Esther González Alarcón, Syrine Daoussi

223-231

La voix politique et sociale d’Annie Ernaux dans les médias

Antonia Sánchez Villanueva

233-242

Introduction au texte inédit d’Annie Ernaux

María Loreto Cantón Rodríguez

243

Les années super 8 – Annie ERNAUX extrait Espagne 1980

Annie Ernaux

245

Los años de súper 8 - Annie ERNAUX Extracto «España 1980»

Lydia Vázquez

247

Les Années Super 8 : Un regard intime et historique sur le passé familial d’Annie Ernaux. Entretien de Loreto Cantón avec David Ernaux

María Loreto Cantón

249-250

Varia

Argumenter à l’écrit avec un modèle d’IA. Pourquoi pas ? Oui, mais comment ?

Géraldine Durand

251-261

Résonances de l’Histoire dans quelques textes d’Ahmadou Kourouma

El Bouazzaoui Mohamed

263-270

Traduire l’intraduisible : stratégies des traducteurs des Mille et Une Nuits

Mohamed El-Himer

271-280

Représentations de l’espace naturel dans l’oeuvre poétique de Jordi Pere Cerdà

Josep Marqués Meseguer

281-289

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont face à la censure en Espagne

Beatriz Onandia Ruiz

291-300

Traduire le français en français dans l’audiovisuel : le multilinguisme dans le doublage d’Emily in Paris

Beatriz Reverter Oliver

301-312

De la catharsis passionnelle à la catharsis esthétique dans les Chroniques romanesques de Jean Giono

Nihad Said, Abdellah Romli

313-321

Violencia, muerte y ambigüedades heterogéneas: la concepción del erotismo de Georges Bataille a través de Marie, la heroína de Le Mort

Mathilde Tremblais

323-332

Analyse contrastive de connecteurs de cause en français et en mandarin standard. Point de vue syntactico-sémantique

Zhichao Wang

333-349

Reseñas

Alfaro Amieiro, Margarita, Mangada, Beatriz et Soto Cano, Ana Belén, (2024) Littérature interculturelle en Europe. Nouvelles perspectives : migration, écriture féminine et autofiction. Lausanne, Peter Lang Group AG., 182 pp., ISBN : 978-2-87574-910-9.

Marta Contreras Pérez

351-352

Fort, Pierre-Louis (dir.), (2022) Ernaux. Paris, Éditions de l’Herne, 320 pp., ISBN : 9791031903538.

María Rodríguez-Álvarez

353-355

Montes Nogales, Vicente E., Prieto López, Paola y Ángela Suárez-Rodríguez (eds.), (2024) Manifestaciones africanas de la solidaridad: Textos literarios y variedad de contextos. Zaragoza, Pórtico, 213 pp., ISBN 978-84-7953-225-0

Ana Belén Soto

357-359

