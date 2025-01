Cahier staëlien n° 74, "L'engagement à Coppet"

Cahier staëlien 74

L’Engagement à Coppet

Sommaire…

Stéphanie Genand, De la littérature ou le défi du livre « utile »

Luiza Duarte Caetano, Germaine de Staël’s ethics of empathy: limits and possibilities of literary engagement in the face of violence

Adrien Peuple, Staël : Éthique et esthétique de la lecture

Valérie Cossy, L’engagement à Colombier : les Lumières utiles selon Isabelle de Charrière (1740-1805)

John Isbell, Sismondi engagé ?

Roger Paulin, August Wilhelm Schlegel, the Middle Ages, and Germaine de Staël

Laetitia Saintes, « Moi, sibylle, sibylle désolée » La figure de la sibylle, forme privilégiée de l’expression littéraire de l’engagement, de Germaine de Staël à George Sand

Florence Lotterie : L’engagement staëlien à l’épreuve de Sartre et Beauvoir : une « situation de l’intellectuelle en 1800 » ?

Varia

Jin Yan, L’épreuve du voyage : Germaine de Staël et le rejet du monolinguisme

Denis Thouard, Madame de Staël au pays des philosophes idéalistes. Une enquête de terrain.

Lire les résumés…

Bibliographie…