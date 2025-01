Littérature, nº 216 (4/2024) : "Traduction et écologie" (dir. Isabelle Poulin & Tiphaine Samoyault)

En situant au cœur de sa réflexion les rapports de force, d’accueil, et les logiques de domination qui régissent les relations entre les différentes langues, grammaires et cultures de la nature, le dossier coordonné par Isabelle Poulin et Tiphaine Samoyault démontre que la question écologique est un territoire fertile de déploiement de la critique sociale, politique et économique. Incidemment, et dans la mesure où l’ensemble des contributions témoigne d’un souci inextricablement poétique et politique des textes, de leur « lettre » comme de leurs conditions de production et de circulation, c’est l’opposition supposée entre une écocritique politique et engagée d’une part et une écopoétique formaliste « à la française » d’autre part qui est ici remise en question

Sommaire

Éditorial

Par Marie Cazaban-Mazerolles

Avant-propos : le devenir traducteur

Par Isabelle Poulin

Traduire ou ne pas traduire : pratiques éditoriales et choix culturels dans le domaine de l’écologie en France

Par Anne-Rachel Hermetet

Vers une extension herméneutique : pour traduire « la nature », décoloniser les signes

Par Bertrand Guest

La traduction durable

Par Tiphaine Samoyault

La Terre, le Feu, l’Eau et les Vents. Une anthologie de la poésie du Tout-monde. Traduction, écologie ou « les échos de la multiplicité »

Par Sara Aggazio

Traduire Susana Thénon, une écologie du souffle

Par Blanche Turck

Traduire ou la dévoration du jaguar

Par Émilie Audigier

« Postuler des liaisons plutôt que des objets ». Quelques réflexions d’un traducteur

Par Bernard Banoun

—

Date de parution : 03/01/2025

Date de mise en ligne : 08/01/2025.