Stagiare FLE H/F (Paris College of Art)

Poste et missions :

Au sein du département de Sciences Humaines et Sociales/Liberal Studies, le ou la stagiaire se verra confier les missions suivantes :

Conception et enseignement de tutorats personnalisés individuels ou de groupe selon les besoins des étudiants : cours de conversation, relecture de devoirs universitaires, soutien en grammaire et vocabulaire etc.

Collaborer avec l’équipe pédagogique et assister les enseignants de FLE selon les besoins : observation de cours, aide à la préparation du matériel pédagogique, accompagnement de sorties et d’animations culturelles.

Participation aux réunions d’équipe et de département.



Référents hiérarchiques :

Equipe Pédagogique FLE

Responsable Département de Sciences Humaines et Sociales/Liberal Studies



Diplômes et compétences :

M2 FLE en cours d’acquisition

M1 FLE ou M2 Anglais / Littérature / Histoire / Histoire de l’art en cours d’acquisition si expérience d’enseignement FLE préalable.

Excellentes compétences interculturelles et capacité de travailler dans un contexte multiculturel

Excellent sens du contact

Esprit d’initiative et autonomie

Capacité à travailler en équipe

Organisation et ponctualité

Excellente orthographe, connaissance irréprochable de la grammaire française

Intérêt pour les domaines de l’art et du design

Intérêt pour le public anglophone et bon niveau d’anglais apprécié



Rémunération et avantages :

Horaires flexibles

Travail en ligne possible de façon ponctuelle

Indemnité de stage, tickets restaurant et remboursement du pass Navigo possible.



Volume horaire et dates :

Entre 6h et 25h / semaine (volume horaire et emploi du temps flexible)

Février 2025 – Mai 2025

Candidature :

Adresser CV et lettre de motivation en français à Mme Barbara MONTEFALCONE, Chair of Liberal Studies & Art History, à l’adresse email suivante : barbara.montefalcone@paris.edu

Entretiens (sur site ou en visio) à partir du 6 janvier 2025.