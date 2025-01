Stéphane Madelrieux, La philosophie comme attitude

Une philosophie ne se résume pas seulement à une doctrine ou à une méthode : c’est aussi une attitude. Au-delà des thèses doctrinales, et au-delà même des règles de méthode, il faut savoir retrouver les dispositions intellectuelles et morales qui composent les grandes attitudes philosophiques. Ce livre voudrait en particulier prolonger la tradition des Lumières pour qui la philosophie est d’abord l’exercice d’une attitude spécifique, l’esprit critique, qui nous dispose à résister au dogmatisme. Il défend et illustre cette idée par l’examen détaillé de la philosophie pragmatiste, car les pragmatistes ont décelé dans l’histoire de la pensée et de la culture le conflit entre ces deux grandes tendances : l’attitude dogmatique et autoritaire, et l’attitude critique et expérimentale.

Au-delà de leurs théories sur la vérité ou l’expérience, au-delà même de leurs méthodes d’analyse et d’enquête, la promotion et l’extension d’une manière de penser antidogmatique et anti­autoritaire dans tous les secteurs de la vie humaine – depuis la science jusqu’à la morale, la politique et la religion – sont leur projet le plus important et le plus digne d’être enseigné aujourd’hui.

Stéphane Madelrieux est professeur de philosophie à l’université Jean-Moulin Lyon 3. Il est l’auteur de William James. L’attitude empiriste (Puf, 2008), de La Philosophie de John Dewey (Vrin, 2016) et plus récemment de Philosophie des expériences radicales (Seuil, 2022).

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Lumières du pragmatisme", par Romain Mollard (en ligne le le 6 janvier).

—

Sommaire

Introduction : Doctrine, méthode et attitude

Partie I. L’ATTITUDE PRAGMATISTE

Chapitre 1. Philosophie et tempérament

Chapitre 2. À la recherche d’une méthode philosophique

Chapitre 3. L’esprit de la méthode pragmatique

Chapitre 4. Méthode scientifique et vertus morales

PARTIE II. L’ESPRIT CRITIQUE

Chapitre 5. La critique sans critère

Chapitre 6. L’empirisme sans ontologie

Chapitre 7. Le pluralisme sans dogme

Chapitre 8. La conversion sans la religion