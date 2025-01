Fantasy Art and Studies, n° 17 : "Flore imaginaire / Fantasy flora"

Mandragores, Ents, filets du Diable, poirier savant et autres citrolles... Fleurs et arbres contribuent à donner corps aux mondes de la Fantasy, mais sont parfois plus que des ornements.

Le 17e numéro de Fantasy Art and Studies, dirigé par Florie Maurin, explore les multiples facettes de cette flore imaginaire, tantôt décor, tantôt personnage à part entière, à travers 5 articles de chercheurs et 7 nouvelles inédites, ainsi que deux chapitres de bande dessinée.

Sommaire/Contents

Edito, de/by Florie Maurin

Fiction. Guide du Lys, de/by Anaïs Mirliaz

Article. Flore forestière dans les séries animées à destination de la jeunesse : regards croisés entre la France, le Japon et les États-Unis, de/by Marie Barraillier

Fiction. Équinoxe, de/by Bastienne

Fiction. Des écailles sous les fleurs, de/by Shig’

Article. Du foisonnement végétal à l’explosion du rire, ou la phytothérapie magique de Tara Duncan, de/by Rosine Huguet

Fiction. Un Village Fleuri, de/by Grégory Covin

Fiction. Je Te Salue, Forêt Millénaire…, de/by Jordan Tarbe

Article. « Burning Leaves » : Place et rôle de l’herbe à pipe dans Le Seigneur des Anneaux, de/by Antoine Paris

Article. Les Racines linguistiques de la Terre du Milieu : introduction à la phytonymie dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien, de/by Marine Verriest

Fiction. La Couronne de l’Empereur, de/by Jean-François Vivicorsi

Article. Retrouver la Déesse : nostalgie du merveilleux et préoccupations écoféministes en fantasy queer, de/by Marion Zell

Fiction. Le Printemps des plantes en mouvement, de/by Laure Turmel

BD/Comics. La Cueillette, de/by Antoine Pelloux

BD/Comics. Le Bal d’Asgard, de/by Guillaume Labrude