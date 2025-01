Rosanna Gorris Camos, Luca Elfo Jaccond (dir.), La guirlande de Laura: écritures des femmes et écritures des arts de la Renaissance à l'extrême contemporain

À l'occasion du départ à la retraite du professeur Laura Maria Colombo, ses amis et ses collègues ont décidé de composer pour elle cette guirlande d’essais, de réflexions et d’images consacrés, pour la plupart, aux thèmes de sa riche et intense activité scientifique : l’écriture des femmes, l’art, la musique et la danse, mais aussi les couleurs de l’ailleurs francophone qui lui est si cher et qui a été au centre de ses recherches et de sa riche activité d’enseignement. Les contributions réunies dans ce volume vont donc du théâtre et de la littérature du XVIe siècle à l’extrême contemporain, sans négliger les études francophones et linguistiques, des dictionnaires sur la danse aux dictionnaires bilingues.

Le volume - publié dans la collection "Feuillages" du Gruppo di studio sul Cinquecento francese (https://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/676-feuillages-n-7-la-guirlande-de-laura-ecritures-des-femmes-et-ecritures-des-arts-de-la-renaissance-a-l-extreme-contemporain) - a été dirigé par Rosanna Gorris Camos et Luca Elfo Jaccond, avec la collaboration de Stefano Genetti, Maria Francesca Bonadonna, Paola Perazzolo et Paola Martinuzzi. Stefano Genetti a également réuni la bibliographie de Laura Colombo. Le professeur Daniele Speziari s'est chargé de l'édition numérique des essais, avec la collaboration technique de Valeria Averoldi et de Luca Elfo Jaccond.

Les auteurs : Monica Barsi, Riccardo Benedettini, Anna Bettoni, Maria Francesca Bonadonna, Cristina Brancaglion, Giampaolo Caliari, Lisanna Calvi, Magda Campanini, Gabriela Cultrera, Silvia D’Amico, Béatrice Didier, Paolo Frassi, Stefano Genetti, Maria Teresa Giaveri, Rosanna Gorris Camos, Peter Kofler, Pierluigi Ligas, Anderson Magalhães, Paola Martinuzzi, Tommaso Meldolesi, Silvia Monti, Paola Perazzolo, Matteo Pessot, Franco Piva, Alessandra Preda, Massimo Scotti, Giovanni Tallarico, Corrado Viola.

Rosanna Gorris Camos (Université de Vérone)

Avant-propos. Une guirlande pour Laure

Stefano Genetti (Université de Vérone)

Bibliographie de Laura Colombo

Paola Martinuzzi (Université de Vérone)

Narrazione epica e disegno coreografico ne Les quatre fils Aymon all’Ambigu-Comique

Magda Campanini (Université de Venise)

Le miroir et la voix : la réécriture du mythe de Narcisse et l’écho dans les Comptes amoureux de Jeanne Flore

Rosanna Gorris Camos (Université de Vérone)

Dalle nebbie d’Irlanda al Paradiso: sulle tracce di Arrenopia

Alessandra Preda (Université de Milan)

La luce degli Essais: professori, studentesse e Montaigne, negli anni Trenta del Novecento italiano

Monica Barsi (Université de Milan)

La danza in tutti i sensi nei dizionari franco-italiani dell’Ancien Régime

Paola Perazzolo (Université de Vérone)

« De quoi vous mêlez-vous ? Faites des romans, Madame », ou des difficultés d’être une femme dramaturge (‘engagée’) au XVIIIe siècle

Peter Kofler (Université de Vérone)

Laide: etopea di un’etera filosofa

Pierluigi Ligas (Université de Vérone)

La duchesse et le baigneur (1824-1830). Histoire et vocabulaire autour de l’« idée balnéaire »

Maria Teresa Giaveri (Université de Turin)

Una favola di Lady Mary Wortley Montagu

Franco Piva (Université de Vérone)

Caroline Olivier, ou le sacrifice du talent à l’ambition du mari et aux nécessités du ménage

Alain Montandon (Université Blaise-Pascal, Clermont II)

Balzac et le roman hydraulique

Giampaolo Caliari (Université de Vérone)

«Kyra Kyralina»: un racconto paradigmatico dei Récits d’Adrien Zograffi di Panaït Istrati

Anna Bettoni (Université de Padoue)

Il rifiuto della violenza, la salvaguardia del testo: un Ghelderode pedagogico con i suoi buffoni

Riccardo Benedettini (Université de Vérone)

Raymond Queneau, da Pinocchio alla pin-up girl

Cristina Brancaglion (Université de Milan)

Les arts dans les Francophonies : un survol lexical

Béatrice Didier (École Normale Supérieure)

Les personnages de musiciennes chez quelques romancières

Maria Francesca Bonadonna, Paolo Frassi, Matteo Pessot (Université de Vérone)

La jupe entravée de Paul Poiret au début du XXe siècle : étude sémantique

Corrado Viola (Université de Vérone)

Antologia e canone nella Francia di primo Novecento. I Poètes italiens contemporains di Jean Chuzeville (1921)

Silvia Monti (Université de Vérone)

Scrivere nell’ombra: il caso di María Lejárraga

Massimo Scotti (Université de Messine)

Quartetto di luogo. Una lettura del Racconto d’autunno di Tommaso Landolfi sulla scorta di Northrop Frye

Silvia D’Amico (Université Savoie Mont Blanc)

Mettere in scena la riscrittura di un mito: Pasiphaé di Henri de Montherlant

Giovanni Tallarico (Université de Vérone)

« Pour cela il faudrait un homme et non pas une femme » : stéréotypes sexistes dans les dictionnaires bilingues français-italien

Anderson Magalhães (Université de Vérone – University of Ottawa)

«…Une Algérie-femme impossible à apprivoiser»: L’Amour, la fantasia d’Assia Djebar (1985) ou l’écriture postcoloniale au féminin

Tommaso Meldolesi (Université de Vérone)

Une question de genre : Le dernier amour du prince Genghi par Marguerite Yourcenar et sa source, Le Gengji Monogatari par Murasaki Shikibu

Lisanna Calvi (Université de Vérone)

Ritorno a Thornfield. La “storia segreta” di Adèle Varens in Thornfield Hall di Emma Tennant

Stefano Genetti (Université de Vérone)

In carcere: esserci, dare ascolto, fare posto. Su Fragmentation d’un lieu commun di Jane Sautière

Gabriela Cultrera (Université de Pavie)

La force et la fragilité des femmes dans Riz noir d’Anna Moï : un déclenchement de l’écriture