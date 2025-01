Servitudes et grandeurs des disciplines

Elles et ils sont quelques-uns — philosophes, sociologues, historiens, spécialistes de la littérature — à partager d’avoir publié dans la collection NRF Essais leurs enquêtes, recherches, questions. Ils ont pratiqué au cours des trente-cinq dernières années ce à quoi la collection les invitait : la pluridisciplinarité, c’est-à-dire faire un pas d’écart, ouvrir leur domaine de recherche à d’autres, connexes ou voisins.

Mais la question centrale de la discipline est des plus paradoxales.

Il est exigé aujourd’hui des sciences humaines et sociales qu’elles prennent leur part dans la crise écologique, la course aux sciences cognitives et à l’intelligence artificielle notamment. Elles devraient se rassembler en un conglomérat qui puisse peser face aux sciences du vivant dont l’articulation de leurs divers domaines de recherche s’impose comme le grand modèle à suivre.

Or cette pluridisciplinarité, clef des financements internationaux, entre en totale contradiction avec, à l’échelon national, les critères d’évaluation des carrières qui demeurent résolument disciplinaires. On attend de chacun qu’il creuse son sillon toujours plus spécialisé.

C’est dans ce contexte qu’il nous a paru nécessaire et instructif de demander à quelques auteurs, dans le respect de leur méthode de travail et de recherche, de prendre le temps de penser la notion de discipline, telle qu’ils la conçoivent, la pratiquent et l’enrichissent.

Contributions de : Pierre Birnbaum, Luc Boltanski, Pierre Bouretz, Johann Chapoutot, Robert Darnton, Pascal Engel, Laurence Fontaine, Axel Honneth, Christian Jouhaud, Judith Lyon-Caen, Thomas Pavel, Philippe Roussin, Jean-Marie Schaeffer, Dominique Schnapper.