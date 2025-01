Faire image au XVIIe s. Recherches sur l’art du XVIIe s. Université d’été 2025 (INHA Paris)

Université d'été 2025 - "Faire image au XVIIe siècle "

Paris, INHA (Salle Vasari), 10-11 juillet 2025

Appel à candidatures

Image. f. f. Représentation d’une chose en sculpture, peinture, gravure. Les images des faux Dieux ; les images des Saints ; une belle image ; une image bien faite, bien ressemblante ; l’image du Roy ; briser, rompre les images ; abattre les images ; il faut honorer les images des Saints.

Il se dit plus particulièrement des estampes. Image en taille-douce ; en taille de bois ; il y a de belles images en ce livre ; un vendeur d’image ; il amuse les enfans avec des images.

On dit figur. d’une belle personne, mais qui n’a guère d’action, qui n’est guère animée que C’est une image, c’est une belle image.

On dit. prov. & par raillerie à quelqu’un : Vous avez bien fait, vous aurez une image. […].

Image signifie encore, Ressemblance. Dieu a fait l’homme à son image & semblance ; cet enfant est l’image du père, sa vraye image, sa vive image.

Image, se dit aussi des espèces qui représentent les objets aux yeux, ou à l’imagination. L’Image des corps frappe nos yeux ; durant le sommeil ces images se remuent ; il nous reste dans l’esprit des images de ce que nous avons veu […].

Dictionnaire de l’Académie française, Paris, J. B. Coignard, 1694, art. « Image », p. 588-589.

Pour qui ? Pour quoi ?

Destinée aux doctorants et étudiants en master 2 travaillant sur l’image, l’Université d’été offre un lieu et un temps privilégiés de rencontres entre professionnels et jeunes chercheurs, accueillant les recherches les plus stimulantes consacrées à l’histoire de l’art européen et extra-européen du XVIIe siècle (entendu largement, des années 1580 à 1720).

Encadrés par des enseignants-chercheurs relevant de plusieurs disciplines (histoire de l’art, histoire, littérature, philosophie, musicologie), différents ateliers seront l’occasion de présenter et de discuter collectivement les recherches menées par les nouvelles générations de chercheurs.

Le soutien institutionnel apporté par l’Inha et ses partenaires permettra de proposer des bourses forfaitaires individuelles, à titre de prise en charge d’une partie des frais engagés par les participants extérieurs (régions et pays étrangers).

L’événement, détaché du calendrier et des obligations académiques, intégrera au moins une visite collective, se veut inclusif, pluriel, participatif, programmatique.

« Faire image au XVIIe siècle »

L’édition 205 de l’Université d’été est consacrée à une question largement ouverte, susceptible d’accueillir les chercheurs de divers horizons disciplinaires : « Faire image au XVIIe siècle ». Le thème peut être décliné selon au moins quatre acceptions :

- Identifier. Le Dictionnaire de l’Académie suggère au XVIIe siècle une grande diversité de définitions de l’image, excédant les catégories usuelles de l’histoire de l’art (peinture, sculpture, gravure). Quelles sont les images pouvant être identifiées comme objets d’études au XVIIe siècle ? Quels sont leurs statuts et leurs typologies ? Selon quelles relations dynamiques et réciproques peuvent-elles être envisagées ?

- Produire. Qu’est-ce que susciter, mettre en œuvre, fabriquer, émettre une « image », ainsi entendue dans toute la diversité de ses définitions ?

- Discourir. Quels discours (technique, matériel, historique, scientifique, philosophique, théologique, ésotérique, etc.) sont susceptibles d’être élaborés sur ces images ? Dans quels champs disciplinaires ? Avec quels outillages méthodologiques ? Selon quels principes ? Pour quels types de questions ? En vue de quelles interprétations ?

- Représenter. Ouvrant sur des questions historiographiques et idéologiques, nous nous demanderons quelles représentations collectives du XVIIe siècle forment l’art, l’histoire de l’art, les disciplines et les divers discours qui prennent en charge son étude.

Candidater

Les candidats, inscrits en thèse ou en master 2 et souhaitant poursuivre une recherche doctorale, déposeront un dossier de candidature en tant que communicant (une intervention orale de 20 mn sur le thème proposé), ou bien en tant que discutant (participation aux débats, questions, remarques).

Le dossier pour les communicants comprendra : un CV (une page), le projet de recherche en cours (3500 signes max.), une proposition de communication témoignant d’une approche interdisciplinaire et d’un investissement théorique significatif (1500 signes).

Le dossier pour les discutants intègrera : le CV, le projet de recherche, une lettre de motivation.

La langue de communication sera, de préférence, le français ; sans condition de nationalité.

Calendrier/Sélection

Les dossiers (format PDF) devront être adressés avant le 15 février 2025 à l’adresse suivante : universite17@inha.fr

Le jury chargé de la sélection informera les candidats retenus après le 15 mars 2025.

Soutien financier

L’Inha accueillera les participants et prendra en charge les déjeuners.

Les candidats ne résidant pas à Paris ou en région parisienne pourront solliciter une demande de soutien financier pour leur transport et le logement dont le montant forfaitaire maximum alloué sera de 200 euros. Le versement sera effectué sur présentation des factures des frais engagés (voyage, hébergement), à l’issue de l’Université d’été et après émargement.

Il est vivement conseillé aux étudiants de se tourner également vers le laboratoire d’accueil de leur université pour bénéficier d’une aide complémentaire.

Comité d’organisation

Olivier BONFAIT (Dijon, Université de Bourgogne) ; Giovanni CARERI (Paris, Ehess) ; Frédéric COUSINIE (Université de Rouen Normandie) ; Romain THOMAS (Paris, Inha), Vanessa SELBACH (Paris, Bnf).

Comité scientifique

Le comité scientifique associe des chercheurs d’autres disciplines que l’histoire de l’art (littérature, histoire, philosophie, musicologie) mais travaillant sur l’image au XVIIe siècle : Florence Dumora (Université Paris Cité) ; Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie) ; Laurence Giavarini (Dijon, Université de Bourgogne) ; Stéphane Haffemayer (Université de Rouen Normandie) ; Philippe Hamou (Sorbonne Université), Hélène Leblanc (Université de Genève), Stanis Perez (Maison des Sciences de l'Homme-Paris Nord), Théodora Psychoyou (Sorbonne Université) ; Stéphane van Damme (Paris, École normale supérieure)

Conseil scientifique

Le conseil scientifique (susceptible d’intégrer de nouveaux membres intéressés par le projet) regroupe des enseignants-chercheurs et conservateurs historiens de l’art, spécialistes du XVIIe :

- Partenaires à l’étranger : Susanna Berger (University of Southern California) ; Jan Blanc (Université de Lausanne) ; Hanneke Grootenboer (University of Amsterdam) ; Aaron M. Hyman (Universität Basel) ; Tod Olson (UC Berkeley) ; Marika Knowles (University of Saint Andrews) ; Felipe Pereda (Harward University) ; Lorenzo Pericolo (Florida State University) ; Javier Portùs (Museo del Prado).

- Partenaires en France : Lionel Arsac (Château de Versailles) ; Sandra Bazin-Henry (Université de Franche-Comté, Besançon) ; Marion Boudon-Machuel (Université de Tours ; Inha) ; Marianne Cojannot-Leblanc (Université Paris Nanterre) ; Pascale Cugy (Université Rennes 2) ; Rosa De Marco (Université Rennes 2) ; Sabine Du Crest (Université de Bordeaux Montaigne) ; Matthieu Fantoni (Musée Fabre, Montpellier) ; Alexandre Gady (Sorbonne Université ; Musée du Grand Siècle) ; Christine Gouzi (Sorbonne Université) ; Guillaume Kazerouni (Musée des beaux-arts de Rennes) ; Estelle Leutrat (Université de Poitiers) ; Anne Perrin-Khelissa (Université Toulouse Jean Jaurès) ; Julien Lugand (Université de Perpignan Via Domitia) ; Léonie Marquaille (Université Bordeaux Montaigne) ; Nicolas Milovanovic (Musée du Louvre) ; Anne Ritz-Guilbert (École du Louvre, Paris) ; Hélène Rousteau-Chambon (Université de Nantes) ; Adriana Senard-Kiernan (Université Toulouse Jean Jaurès) ; Magali Théron (Université d’Aix-Marseille) ; Cécile Vincent-Cassy (CY Cergy Paris Université).

—

Contact/Information : f.cousinie@orange.fr ; romain.thomas@inha.fr

Carnet-hypothèse (en cours de création) : https://universite17.hypotheses.org/

—

L’Université d’été 2025 « Recherches sur l’art du XVIIe siècle » bénéficie du concours de l’INHA, de la BnF, de l’Université Paris Nanterre (Unité de recherche HAR - Histoire des Arts et des Représentations), de l’Université de Rouen Normandie (Groupe de Recherche en Histoire).