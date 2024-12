Alice Crary, La crise animale. Une nouvelle histoire critique

Traduction de Anne Le Goff.

Nos relations avec les animaux, exploités par les pratiques humaines et subissant la destruction de leurs environnements, sont en crise. Voici le constat dont partent les philosophes Alice Crary et Lori Gruen, constat qui nous impose, soutiennent-elles, de repenser l’éthique animale. Car la crise n’est pas seulement celle de nos relations avec les animaux et la nature mais aussi celle des outils théoriques dont nous disposons pour les penser et pour agir.

À travers sept cas d’étude qui nous font rencontrer des animaux particuliers, plongés dans une situation de crise à cause d’activités humaines, cet ouvrage original offre un panorama et une critique de l’éthique animale contemporaine et ouvre de nouvelles voies pour développer une approche philosophique qui soit théoriquement assurée et politiquement efficace. S’inscrivant dans le sillage de l’écoféminisme, les autrices montrent qu’il nous faut placer l’éthique animale au sein d’une contestation plus large des inégalités sur lesquelles s’est bâti le capitalisme, inégalités croisées qui appellent à forger entre animaux et humains de nouvelles alliances.

Alice Crary est professeure de philosophie à la New School for Social Research à New York. Lori Gruen est professeure de philosophie à la Wesleyan University, dans le Connecticut, où elle coordonne le département d'études animales. Anne Le Goff est enseignante chercheuse à l'Institut SupBiotech, à Paris.