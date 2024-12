La littérature d'Elie Wiesel, 1928-2016 (Paris)

Colloque international sur la littérature d'Elie Wiesel (1928-2016)

23 mars 2025

Institut universitaire d’études juives Élie Wiesel.,

119 rue La Fayette, 75010 Paris.

—

Comité scientifique :

Anny Dayan-Rosenman, Sandrine Szwarc.

—

À l’occasion de son vingtième anniversaire, l’Institut universitaire d’études juives Elie Wiesel annonce l'organisation d'un colloque international consacré à l'œuvre littéraire d'Elie Wiesel, figure emblématique de la littérature post-Shoah, dont l'œuvre puissante a marqué le XXe siècle. Ce colloque vise à explorer la richesse, la complexité et l’actualité de son œuvre, qui aborde des thèmes universels tels que la mémoire, l'éthique, la spiritualité, et l'engagement.

Les contributions peuvent porter sur les thèmes suivants, sans s'y limiter :

- Mémoire et témoignage : l'expérience de la Shoah et sa transcription littéraire.

- Éthique et spiritualité : les questions théologiques et philosophiques dans l'œuvre de Wiesel.

- Engagement littéraire et politique : le rôle de l'écrivain comme témoin et militant.

- Héritage et influence : l'impact de l'œuvre d'Elie Wiesel sur la littérature contemporaine et la mémoire collective.

- Études comparatives : comparaison de l'œuvre de Wiesel avec d'autres écrivains.

Nous espérons recevoir des contributions nombreuses et variées, qui permettront d’enrichir la réflexion autour de l’œuvre d’Elie Wiesel et de son influence durable sur la littérature, l’histoire et la mémoire.

—

Modalités de soumission :

Nous invitons les chercheurs, enseignants, doctorants et autres spécialistes intéressés à soumettre une proposition de communication.

Les propositions doivent inclure :

- Un titre provisoire.

- Un résumé de la communication (300 mots maximum).

- Une courte biographie (150 mots) précisant votre affiliation institutionnelle et vos publications récentes, le cas échéant.

- Les coordonnées complètes (nom, institution, adresse mél., téléphone).

Date limite de soumission : 1er février 2025.

—

Les propositions sont à envoyer à Sandrine Szwarc, coordinatrice des enseignements de l’Institut Elie Wiesel, à l'adresse suivante : s.szwarc@instituteliewiesel.com

Les auteurs seront informés de l'acceptation de leur proposition au plus tard le 14 février 2025.

Les communications sélectionnées pourront faire l'objet d'une publication dans les actes du colloque.

Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : s.szwarc@instituteliewiesel.com