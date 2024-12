"Corto Maltese, le personnage mythique d'Hugo Pratt", par Nicolas Gary (un dossier d'Actualitte.com)

En 1967, à l'âge de quarante ans à peine, le dessinateur italien Hugo Pratt donne naissance au personnage de Corto Maltese, après une existence tumultueuse et cosmopolite, jalonnée de voyages à travers plusieurs continents, d'aventures singulières et d'engagements variés.

Corto Maltese, le personnage mythique d'Hugo Pratt…

Dans une sorte de miroir de sa propre vie, il fait emprunter à son « double dessiné » les chemins qui l’ont marqué : lieux parcourus, lectures marquantes, univers cinématographiques fascinants, et rencontres mémorables.

En jouant sur les échos entre sa création et lui-même, Hugo Pratt démontre à travers la série Corto Maltese l’étendue de ses talents de conteur, son art du récit et du dessin, sa maîtrise des contrastes en noir et blanc, ainsi que l’élégance de ses couleurs aquarellées. Par cette œuvre magistrale, il contribue à l’essor du roman graphique en tant que genre artistique. […] Lire la suite…

Vie légendaire de Corto Maltese, l'éternel aventurier de Pratt…

Il fascine encore et toujours, le marin apparu dans pour la première fois en 1967 dans la revue italienne Sgt. Kirk, dans un récit intitulé Una ballata del mare salato. A cette époque, Corto n'est que l'un des multiples protagonistes, surgissant sur les flots, bras en croix, attaché à deux planches de bois. Un homme, torse nu, à la dérive. Lire la suite…