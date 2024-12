Le Romantisme et la presse (revue Romanticismi)

Romanticismi. La rivista del C.R.I.E.R

Centro di Ricerca Interdipartimentale sull’Europa Romantica dell’Università di Verona

Centre de Recherche Interdépartemental sur l’Europe Romantique de l’Université de Vérone

Vol. IX, 2025: Le Romantisme et la presse

Appel à communications

Dans le contexte des différentes dynamiques culturelles et éditoriales qui ont favorisé le développement du Romantisme européen, la presse a joué un rôle de premier plan. Les différentes revues littéraires et de moeurs, les périodiques de tout type, comme également les quotidiens ont permis un accès plus immédiat, par rapport à celui plus traditionnel du livre, aux théorisations, débats, critiques, comptes rendus, comme également à des œuvres poétiques ou en prose, grâce à la publication en feuilleton. Le phénomène concerne les Pays européens les plus industrialisés, et donc avec une “industrie culturelle” bien développée, mais non seulement. La confrontation entre Classicisme et Romantisme naissant, entre déisme et Christianisme, la dette envers les Lumières, le rôle de la bourgeoisie naissante et des nouvelles instances libérales, les questions liées au concept d’unité nationale etc. sont toutes des questions très largement présentes dans la presse italienne (Conciliatore, Antologia, Politecnico), française (L’Artiste; Revue et Gazette musicale; Revue des deux mondes), anglaise (The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction; The Literary Gazette, and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences; The Literary Chronicle), allemande (Göttingische Gelehrte Anzeigen; Athenäum; Europa), espagnole (El Diario mercantil; El Artista; El Europeo), russe (Mnemozina; Poljarnaja zvezda; Sovremennik), sans négliger d’autres exemples.

Avec cet appel à contributions, nous voudrions nous adresser aux spécialistes comme à de jeunes chercheurs intéressés à ces thématiques, qui souhaitent analyser le rôle assumé par la presse, dans ses différents aspects, dans l’élaboration et la diffusion de la théorie et de la production littéraire romantiques.

En particulier, des lignes de recherche possibles seront les suivantes :

1. Fondation et histoire de périodiques expressément liés au phénomène romantique

2. Rôle et fonction de la presse dans le contexte du Romantisme

3. Les genres les plus représentés dans la presse liée au phénomène romantique (essai, pamphlet, contes ou histoires courtes, etc.)

4. La relation entre écrivain et éditeur/rédacteur d’un périodique

5. Les débats théoriques sur le Romantisme (plus ou moins explicites) présents à l’intérieur des périodiques

6. L’espace consacré aux différentes “genres”, littéraires et non (théâtre, arts visuels, danse) traités dans les périodiques ou dans des périodiques spécialisés

7. Le Romantisme dans les journaux ‘féminins’, rédigés pour la plupart par des journalistes femmes ou des écrivaines (La Gazette des Femmes, 1841-1847) ou conçus pour un public de femmes (Journal des dames et des modes, avec un espace également consacré à la littérature romantique, et à sa réception, sans négliger les spectacles).

—

Les articles seront publiés dans le volume IX de «Romanticismi, la rivista del C.R.I.E.R.», avant la fin de l’année 2025.

Les langues officielles acceptées pour les contributions sont: italien, français, anglais, espagnol, allemand.

Délais :

· Les propositions, accompagnées d’une courte bio-bibliographie, devront être envoyées avant le 30 janvier 2025 aux adresses suivantes: laura.colombo@univr.it; stefano.aloe@univr.it; davide.dimaio@univr.it; corrado.viola@univr.it

· Les réponses seront envoyées avant le 10 février.

· Le texte définitif devra être envoyé avant le 30 juin.

—

Comitaté scientifique :

Stefano Aloe

Yvonne Bezrucka

Vincenzo Borghetti

Laura Colombo

Davide Di Maio

Silvia Monti

Nicola Pasqualicchio

Franco Piva

Corrado Viola