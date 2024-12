Camille Krafft, D'un loup à l'autre

Sur les alpages du Jura vaudois, l’été 2023 promet d’être tendu. Depuis deux ans, les loups qui ont fait leur réapparition dans ces montagnes sont au cœur d’un conflit entre humains. Déjouant les certitudes, une meute s’est spécialisée dans des attaques sur des vaches, icônes du pays et symboles de prospérité économique.

Durant l’hiver, des prédateurs ont aussi franchi les barrières des exploitations. Certains ont été aperçus près des maisons, sur les chemins fréquentés par les hommes, dans les phares de leurs voitures. La peur du loup a ressurgi, rendue virale par les réseaux sociaux.

L’émotion engendrée par le retour du prédateur est révélatrice de fractures sociétales profondes, notamment avec le monde agricole. Alors que l’expansion d’une espèce protégée devrait être considérée comme une bénédiction, elle suscite désormais polarisation et incompréhension, au point que la Suisse s’apprête à faire machine arrière pour faciliter les tirs de loups.

C’est donc un ouvrage qui parle du loup, mais un peu seulement. Car ce dernier est avant tout un révélateur de notre peine à faire société à une époque désertée par la nuance. Si proche de l’humain dans son fonctionnement social, canis lupus revient et nous tend un miroir sur les travers de notre temps. Saurons-nous nous y regarder ?

—

Sommaire

PRÉAMBULE: on est toujours le loup d’un autre

PROLOGUE

Partie 1. SUR LES ALPAGES

Des hommes (et des loups)

Tout un fromage

L’été où tout est parti en sucette

Partie 2. LUI ET NOUS

Miroir, mon beau miroir

Gagner la guerre

Une histoire qui se répète

Des loups (et des hommes)

Louve story

La place du sauvage

Partie 3. AVEC LE BÉTAIL

Des paysans désarmés

Des loups et des vaches

Suivre le berger

Partie 4. CROIRE ET SAVOIR

Chasser les «vérités alternatives»

Le retour de la peur

«Mauvaises bêtes» et loups sans peur

Partie 5. GÉRER LE LOUP

Protéger ou punir

Realpolitik

En Valais, le come-back des «patrons»

De l’autre côté du Jura

À l’italienne

ÉPILOGUE

POSTFACE DE PHILIPPE GONZALEZ

—

Revue de presse :

— Qui a peur du loup ? Camille Krafft interviewée sur France Inter

Trente ans après son retour en France, le loup continue de cristalliser les débats entre protection de la biodiversité et préservation du pastoralisme. Que dit notre rapport au loup des fractures de notre société ?

Pauline Briand, journaliste spécialisée en biodiversité, et Camille Krafft, journaliste d’investigation en Suisse, publient chacune une enquête sur la présence du loup et ses implications. À travers leurs ouvrages respectifs, Le loup de Valberg et D’un loup à l’autre, elles explorent les enjeux complexes de la cohabitation entre l’homme et ce prédateur, revenu naturellement en France en 1992 et en Suisse en 1995 dans les Alpes, et dix ou quinze ans plus tard dans le Jura. Une présence qui interroge alors que la Convention de Berne vient de voter le déclassement du statut de protection du loup. — Mathieu Vidard, La tête au carré, France Inter, 19 décembre 2024.

— Notre rapport au loup

Camille Krafft, invitée à Tribu par Julien Magnollay parle de D’un loup à l’Autre: Ecouter

Ces dernières années, le nombre de loups a augmenté en Suisse. Des meutes ont conquis des nouveaux territoires, comme le Jura. Les tensions sont devenues plus vives, notamment entre le monde paysans et les défenseurs du prédateur. Que disent ces tensions des fractures de notre sociétés? Pourquoi le loup continue-t-il à faire si peur? Quel avenir pour le canidé en Suisse? Tribu reçoit Camille Krafft, journaliste. Elle publie Dʹun loup à lʹautre, aux éditions Antipodes. — RTS, Tribu, 22 septembre 2024

— «Le loup a un message à nous délivrer»

Dans une enquête journalistique publiée sous forme de livre, Camille Krafft tente de décrire ces années où le prédateur a reconquis la Suisse et divisé ses habitants. Elle espère faire dialoguer le monde des vaches et celui des loups.

Sous le titre D’un loup à l’autre, le livre parle surtout des humains. Journaliste au Temps, Camille Krafft interroge le retour du loup en Suisse sous les angles sociologique, ethnologique, anthropologique ou politique. Son enquête, qui alterne reportages, faits scientifiques et analyses, paraît ce mardi 5 novembre aux Éditions Antipodes. — Interview de Xavier Lambiel, Le Temps, 5 novembre 2024