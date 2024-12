Épingle de femmes sous le bonnet viril. Chronique d'un amour chevaleresque (traduit du chinois et présenté par Pierrick Rivet)

Daté du milieu du XVIIe siècle, Épingle de femmes sous le bonnet viril est un recueil chinois de quatre nouvelles. En 1997, l’illustre sinologue français, André Lévy (1925-2017), dévoilait une traduction presque complète de l’une d’elles, sous le titre Épingle de femmes sous le bonnet viril. Chronique d’un loyal amour. Nous ajoutons notre contribution à son entreprise en publiant Chronique d’un chevaleresque amour, une histoire d’amour entre chevaliers, permettant ainsi au lectorat français de découvrir la deuxième nouvelle extraite d’un des chefs-d’œuvre de la littérature chinoise sur l’homosexualité masculine.

À Tianjin, un jeune prodige du nom de Zhang Ji se démarque par sa beauté, sa force martiale, et son esprit stratégique. Dès son adolescence, il conquiert non seulement les honneurs académiques, mais aussi la reconnaissance des puissants. Alors que trois redoutables brigands menacent la sécurité de la ville, Zhang Ji les affronte défendant la réputation de Tianjin avec un courage sans égal. Son succès attire les regards et suscite l’admiration notamment Zhong Tu’nan, lui-même guerrier et poète. Ce dernier le piège pour satisfaire ses désirs et de cette union naît une relation affectueuse entre les deux hommes. Ce récit est remarquable en ce qu’il ne cherche nullement à attribuer des traits féminins à Zhang Ji. Au contraire, il s’affirme en tant que parfait lettré masculin et donne ainsi à voir une relation amoureuse entre deux hommes masculins, ce qui contraste fortement avec les récits typiques de la fin des Ming, où un des personnages est souvent féminisé. Portée par des intrigues politiques, des combats épiques, et un amour plein de défis, l’histoire de Zhang Ji plonge le lecteur dans une aventure où le courage, l'amour et la guerre s’entremêlent.

Diplômé de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, Pierrick Rivet est docteur en Études Culturelles, spécialité Chinois. Une partie de ses recherches explore les relations homosexuelles masculines dans la littérature chinoise du XVIIe siècle, sujet auquel il a dédié une thèse de doctorat portant sur deux recueils datant de la fin de la dynastie Ming, dont le Bian er chai. Il porte également un intérêt marqué pour la littérature taïwanaise, en particulier pour la littérature homosexuelle, ou tongzhi wenxue 同志文學. Il a d'ailleurs traduit en français une nouvelle de Chi Tawei 紀大偉, publiée aux éditions de l'Asiathèque en 2020, ainsi qu'un recueil de poèmes de Chen Ko-hua, paru chez Circé en 2024.