Relief. Revue électronique de littérature française, vol. 18, n° 2 (2024) : "Littérarisation des patrimoines" (dir. Mathilde Labbé & Marcela Scibiorska)

Relief – Revue électronique de littérature française n° 18.2 :

"Littérarisation des patrimoines"

Édité par Mathilde Labbé et Marcela Scibiorska

Instituée en patrimoine national en France dès le XIXe siècle, la littérature s’est vu conférer, de ce fait, la capacité de patrimonialiser à son tour d’autres objets. Elle est à ce titre souvent mobilisée pour la légitimation et la mise en valeur d’œuvres, de lieux, de discours, de pratiques ou de personnes. Citations, figurations, évocations : les œuvres littéraires circulent ainsi en dehors du champ dont elles sont issues en portant avec elles des valeurs, des imaginaires et des connotations réinvestis dans les objets qui les actualisent. C’est en général sur leur capital symbolique, plutôt que sur leur fonction critique, que reposent les opérations de sélection, mais aussi de conservation, de médiation ou de transmission qui concourent à ce processus de patrimonialisation. Comment comprendre cependant les transferts de valeurs fondant ces échanges lorsque la littérature est mobilisée pour la défense d’objets relevant d’un patrimoine constitué ou en constitution, et donc d’une économie des singularités ? Au-delà des dynamiques de légitimation, ce dossier vise à explorer les implications économiques, émotionnelles, communicationnelles et politiques d’une mobilisation de la littérature dans l’espace du livre d’art, du musée, du monument ou du parc naturel. Il s’agit d’analyser l’articulation ou le continuum des relations d’exposition, de valorisation et d’instrumentalisation entre littérature et patrimoines, en se demandant s’il est possible d’en repérer des caractéristiques structurelles. Le dossier envisage ainsi la façon dont ces mobilisations redéfinissent les fonctions de la littérature et contribuent à l’inflation patrimoniale, notamment par le développement d’un tourisme littéraire aux multiples facettes, qui se décline aussi bien dans les expositions et leurs catalogues qu’autour des monuments nationaux, dans les hôtels de luxe ou les randonnées culturelles.

Sommaire

Éditorial

Mathilde Labbé & Marcela Scibiorska

Une pierre à l’édifice ? La littérature mise au service des patrimoines

Articles

Marie-Charlotte Quin

La collection « Les artistes du livre » de l’éditeur Henry Babou (1928-1933)

Laurence Le Guen

Patrimoine photographique et littérature jeunesse : illustration ou médiation ?

Chiara Zampieri

La littérature au service de la RMN – Grand Palais : La collection éditoriale « Cartels »

Marie-Clémence Régnier & Delphine Saurier

« Et précisément à l'hôtel où j'avais rendez-vous » : figurations hôtelières de Marcel Proust et de son œuvre en chambre

Alice Kersten

La « poétique du port d’attache » : un outil de patrimonialisation de la « marque Rimbaud » à Charleville-Mézières

Anabelle Machou

Les jardins du château de Versailles à travers la poésie contemporaine : un nouvel outil de médiation culturelle ?

Marion Brun

La littérature en marche pour un patrimoine écologique : les randonnées de Jean Giono et Marcel Pagnol

Essais

Guy Saez

Les ambiguïtés de la patrimonialisation littéraire. Entre paysage, art et écologie

Maria Luisa Mura

Recherche-action et promotion écocentrée : expériences de refondation mémorielle et de construction territoriale à partir d’une écriture située

Varia

Mathilde Labbé & Marcela Scibiorska

Bibliographie indicative

Comptes rendus

Annelies Schulte Nordholt

Compte rendu : Maxime Decout, Faire trace. Les écritures de la Shoah ; Maxime Decout & Yona Hanhart-Marmor (dir.), “Enquêter sur la Shoah aujourd’hui”

Ce dossier est publié avec le soutien du réseau de recherche PatrimoniaLitté, créé en 2020. Il est né de réflexions menées en commun dans le cadre du séminaire "De la fabrique du patrimoine littéraire à la fabrique littéraire des patrimoines", dont le programme est disponible en ligne : https://respalitt.hypotheses.org/seminaire-de-recherche, et fait suite au volume Patrimonialisations de la littérature (Culture & Musées, n° 38, déc. 2021).

Pour toute information à propos du séminaire ou pour s'inscrire, prendre contact avec le réseau PatrimoniaLitté.