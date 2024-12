Éléments et matières (Clermont-Ferrand)

Appel à communications

Journée d’étude du CERCL

“Éléments et matières”

Maison des Sciences de l’Homme – Clermont-Ferrand

Responsables scientifiques :

Paolo Dias Fernandes (UCA / CELIS),

Katarzyna Jopa (INALCO / CREE)

& Méline Zappa (UCA / CELIS)

—

Date d’échéance : 1 février 2025

Date de la journée d’étude : 19 mars 2025

Langues de communication : français et anglais

—

Les liens fondamentaux qui lient l’élément à la matière interrogent la création qu’elle soit poétique ou plus largement artistique. Cette journée souhaite inviter à la réflexion sur la nature même de ces deux composants qui revêtent une sémantique aussi large que confuse. Élément, comme la brique élémentaire : l’atome de Démocrite, le quark de Gell-Mann. Éléments aussi fondateurs d’un équilibre naturel : eau, feu, terre, air, néant, bois, métal, …

La matière, quant à elle, si souvent discutée, au cœur même de la pratique poétique, semble s’incarner avant toute chose dans la domestication de l’élément. Domestication, ou son contraire, plus ou moins réussie, plus ou moins achevée : ces processus de transformation interrogent autant une poétique de l’oikos que les perspectives écocritiques. Ainsi, cette journée d’étude s’attache aussi à élargir le thème des éléments et des matières en mettant en perspective et en dialogue des textes issus de plusieurs disciplines et de plusieurs aires géographiques pour penser l’Anthropocène.

Les propositions de communication prendront librement la forme d’une brève conférence (vingt-cinq minutes) ou d’une performance liée à un travail de recherche-création. Elles pourront s’inscrire, non-exhaustivement, dans les axes suivants :

I/ Briques élémentaires

La matière et l’élément peuvent s’entendre comme la brique élémentaire soit le constituant le plus insécable d’une réalité poétique et littéraire. La perspective d’une matière poétique qu’ont exploré la poésie concrète ou encore les pratiques d’effacement poétique sont au cœur d’une réflexion sur la nature des littératures poétiques. Des représentations de la matière et des disciplines scientifiques qui s’y intéressent (physique expérimentale et théorique) aux tentatives d’extrapolation poétique des théories scientifiques : la matière et sa dimension élémentaire seront au cœur de notre réflexion. Les communications qui s’intéressent au croisement entre sciences fondamentales, sciences humaines et littératures seront particulièrement bienvenues.

II/ Éléments feu, air, eau, terre

Gaston Bachelard a utilisé les quatre éléments dans sa série d’ouvrages consacrés respectivement au feu, à l’eau, à l’air et à la terre (La psychanalyse du feu, L’eau et les rêves, L’air et les songes, La terre et les rêveries de la volonté, La terre et les rêveries du repos) pour tenter une explication de l’imaginaire poétique. Chacun de ces éléments conduit vers une autre réalité que lui-même. Les quatre éléments sont la base de ce que le philosophe baralbin a appelé l’imagination matérielle. Selon Bachelard, les œuvres de tous les grands créateurs paraissent marquées par un élément qui domine leur œuvre. La prise en considération des éléments (qui fournissent la « matière » de la poésie) comme symboles relie les théories bachelardiennes à l’herméneutique. Ainsi, pour cette journée d’étude sont attendues aussi des propositions qui ont pour but d’expliquer ou d’interpréter les rêveries / les images poétiques associées aux quatre éléments en appui sur les théories bachelardiennes ou autres.

Même si l’Occident reconnaît seulement quatre éléments fondamentaux (le feu, l’eau, l’air et la terre), les philosophies orientales, quant à elles, admettent cinq éléments et ajoutent le bois ou le métal. Ces éléments donnent lieu à de multiples correspondances.

III/ Matières, éléments et environnement

Les questions écocritiques pourront également faire l’objet de communication. En effet, il s’agit d’entendre le terme élément comme corollaire d’environnement. Des éléments naturels, déchainés ou paisibles, de la catastrophe à l’embellie : les représentations poétiques et littéraires des éléments naturels témoignent à la fois d’une réflexion écologique et d’une poétique de l’environnement lui-même. Les interventions pourront également mettre en avant plusieurs dimensions de la littérature à l’ère de l’Anthropocène où l’écriture se croise ou se superpose avec la narration de la nature, la pratique militante ou la création de devenirs alternatifs.

Plus encore, soulignons que la matière, en tant que résultat d’une transformation, constitue elle-même un enjeu environnemental. Nous pensons particulièrement aux matières polluantes, aux matières fossiles, ou encore à la question du matériau nucléaire.

—

Les propositions de communication devront être transmises avant le 1er février à l’adresse suivante : contact@cercl.club.

—

Bibliographie indicative

