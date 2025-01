Pour une médecine narrative

Dans Faire du soin toute une histoire. La médecine narrative racontée aux soignants (Le Bord de l'eau), Pierre Boyer invite à découvrir la médecine narrative à travers un récit de fiction théâtrale qui met en scène un médecin hospitalier réchappé d’un syndrome de burnout : le Dr Félix Ménard a découvert les bénéfices de la médecine narrative et tâche de les appliquer à sa pratique quotidienne, à son retour d’un congé de plusieurs mois ; il est convoqué devant un conseil de respect des bonnes pratiques médicales qui n’est pas sans rappeler un tribunal ; il défend les concepts d’écoute attentive, de symétrie dans la relation de soin, d’attention et d’empathie, de phénoménologie et d’herméneutique, de transmission du savoir… À l’extérieur, sous les fenêtres du conseil, des manifestants pour la défense du service public occupent le décor sonore et finissent par faire irruption dans la salle pour prendre sa défense.

Paraît dans le même temps aux mêmes éditions sous la signature d'Isabelle Galichon un Manifeste pour la médecine narrative, sous-titré Pour une politique de la littérature dans le soin. Que peut apporter la médecine narrative à un hôpital en crise, aux soignants confrontés à des professions en perte de sens, mais aussi à des étudiants en sciences de la santé, soignants en devenir, bien souvent en état de souffrance psychique ? Ce manifeste donne à entendre, à partir de la médecine narrative, l’importance de la littérature et des études littéraires dans le champ de la santé : la fréquentation de la littérature mais aussi de l’art, les pratiques artistiques permettent de penser le soin comme une expérience sensible dans nos institutions hospitalière et universitaire.

Rappelons l'essai d'Isabelle Galichon publié dans le sommaire Pour une littérature du care accueilli dans les Colloques en ligne de Fabula : "La littérature en médecine narrative, une expérience (du) sensible".