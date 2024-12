Pierre Boyer, Faire du soin toute une histoire. La médecine narrative racontée aux soignants

Ce texte invite à découvrir la médecine narrative à travers un récit de fiction théâtrale qui met en scène un médecin hospitalier réchappé d’un syndrome de burnout.

Le Dr Félix Ménard a découvert les bénéfices de la médecine narrative et tâche de les appliquer à sa pratique quotidienne, à son retour d’un congé de plusieurs mois. Il est convoqué devant un conseil de respect des bonnes pratiques médicales qui n’est pas sans rappeler un tribunal. Il défend les concepts d’écoute attentive, de symétrie dans la relation de soin, d’attention et d’empathie, de phénoménologie et d’herméneutique, de transmission du savoir… Il évoque aussi le coût et la faisabilité.

Il utilise des mots simples et des exemples concrets pour montrer plutôt qu’expliquer la notion de médecine narrative.

À l’extérieur, sous les fenêtres du conseil, des manifestants pour la défense du service public occupent le décor sonore et finissent par faire irruption dans la salle pour prendre sa défense ; mais c’est la défense d’un système de santé fondé sur le soin qui est ici en jeu.

Pierre Boyer est médecin, convaincu que l’écoute et l’échange sont à la base du métier, persuadé qu’écouter c’est bien mais qu’entendre c’est mieux, passionné par la médecine narrative dont il découvre encore les formidables potentiels pour ré-humaniser le soin.