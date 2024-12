Isabelle Galichon, Manifeste pour la médecine narrative. Pour une politique de la littérature dans le soin

La médecine narrative se développe en France depuis le début des années 2010, après avoir été conceptualisée dans le monde anglophone du soin. Mais qu’est-ce que la médecine narrative ? Comment peut-elle se déployer dans un contexte spécifiquement français ? Que peut-elle apporter à un hôpital en crise, aux soignants confrontés à des professions en perte de sens, mais aussi à des étudiants en sciences de la santé, soignants en devenir, bien souvent en état de souffrance psychique ?

Ce manifeste, s’il défend une approche du soin qui ne dénie pas une médecine fondée sur les preuves (Evidence based-Medicine), se propose de donner à entendre, à partir de la médecine narrative, l’importance de la littérature et des études littéraires dans le champ de la santé : la fréquentation de la littérature mais aussi de l’art, les pratiques artistiques permettent de penser le soin comme une expérience sensible dans nos institutions hospitalière et universitaire.

Isabelle Galichon est docteure en littérature et co-titulaire de la chaire Médecine narrative – Hospitalité en santé portée par le CHU de Bordeaux et l’université de Bordeaux.