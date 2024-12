Guillaume Bazière, Emily Gervais-Ledoux, Margaux Prugnier (dir), Écrire pour la cour ou la lecture mise en scène, XVIe-XVIIIe s.

À travers l'étude fine de différents cas où des pratiques littéraires et de publication sont mises en œuvre dans l'univers curial de l'époque moderne, ce livre propose des clés de compréhensions originales de la place de l'écrit et de la lecture dans la construction et le fonctionnement de la cour.

Cet ouvrage met en lumière une série de cas dont le contexte est ancré dans les cours de l’époque moderne et qui ont trait aux pratiques de publications et aux usages politiques et sociaux de l’écrit. Il constitue une approche originale de la question de la lecture dans les espaces curiaux en s’attachant à observer les pratiques d’acteurs et d’actrices qui désignent, représentent ou constitue la cour et les courtisans comme lectorat. Ce faisant, ceux qui écrivent et publient se forgent une réputation liée à l’univers curial autant qu’ils participent à modeler cet espace aux contours flou et qui se caractérise avant tout par son caractère de lieu de pouvoir.

Comment s’articulent et se modèlent respectivement les pratiques littéraires et la cour dans sa dimension symbolique comme dans son fonctionnement institutionnel à l’époque moderne ? C'est à cette question que se sont intéressées les contributions présentes dans cet ouvrage qui fait dialoguer littéraires, historiens et historiennes.

—

Table des matières

Introduction. Etudier les sociétés de cour à travers les pratiques d'écriture et de lecture : une histoire sociale par Guillaume Bazière, Emily Gervais-Ledoux et Margaux Prugnier

I. Des écrits de cour, des écrits pour la cour. Publication et réputation : faire valoir sa place dans la société d'ordres

- Peiresc publicateur de l'Argenis de Barclay (1621). Ou comment se faire payer une pension à la cour de Louis XIII par Mathilde Bombart

- Les "bagatelles"de la duchesse de Montpensier : une publication pour la cour par Fanny Boutinet

- Une politique de la morale chrétienne à la cour de Louis XIV : Mme de Maintenon et la création d'Esther au prisme des mémoires de Mme de Caylus par Benedetta Bartolini

II. Etre lu par le roi. Agentivité et transmission de savoirs utiles aux pouvoirs

- Lire le monde à la cour de la Renaissance française : astronomie, cosmographie et géographie chez les Valois-Angoulême en France au XVIe siècle par Oury Goldman

- L'horizon curial et la structuration de la topographie militaire française du XVIIIe siècle par Grégoire Binois

- Le roi Louis XIV lecteur de rapports de police par Nicolas Schapira

III. Prolongements d'écrits pour la cour. Enjeux politiques, religieux et éditoriaux : considérer le lectorat

- Parler aux princesses pour instruire les princes. Les leçons de Didier Oriet à la cour de Lorraine (1584) par Alain Cullière

- Réforme catholique et apologie de la cour de Louis XIII : la Cour sainte de Nicolas Caussin et sa traduction anglaise par Thomas Hawkins par Camille Pollet

- Des Heures pour la cour : les ressorts éditoriaux d'une intitulation énigmatique (XVIIe-XVIIIe siècles) par Fabienne Henryot

Conclusion. En lisant, en écrivant par Pauline Lemaigre-Gaffier.