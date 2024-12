Cécile Reynaud, Gisèle Séginger (dir.), L'Épopée au siècle de Berlioz

Nombreux sont les auteurs ou musiciens – Nodier, Madame de Staël, Hegel, Liszt – qui, au début du XIXe siècle, déclarent l’épopée « morte » ou l’évoquent avec nostalgie. Pourtant l’épopée n’aura jamais été aussi présente qu’en ce siècle, dans la littérature ou l’opéra. Chateaubriand en 1809 dans Les Martyrs – œuvre qui inspirera Donizetti en 1840 – tente de renouer avec la grande épopée – souhaitant renouveler l’alliance de la foi et de l’épique. L’épopée littéraire se glisse aussi jusque dans les récits qui, dédiés à la représentation d’une réalité banale, semblaient devoir lui résister. Des sources nouvelles d’inspiration stimulent ce regain d’intérêt : Dante, Milton, ou encore Shakespeare, dont les tragédies sont mises à l’honneur par le drame romantique, contribuent à ce que l’épique dépasse désormais la séparation traditionnelle des genres. Admirateur de Shakespeare, d’Homère et de Virgile, Berlioz conçoit d’ailleurs ses Troyens comme une œuvre moderne comprenant à la fois épopée et drame. Au XIXe siècle, l’épopée est donc multiple. Elle s’adapte aux nouvelles préoccupations d’un siècle souvent en quête d’identité nationale, elle prend en charge des réflexions sur la philosophie de l’histoire, elle revivifie d’anciens mythes comme celui de Prométhée ou des épisodes des guerres anciennes, comme la geste d’Hannibal, également évoquée par Berlioz à la fin des Troyens. Romantique nourri aux vers de L’Énéide de Virgile, qu’il retranscrira dans Les Troyens, Berlioz est emblématique de son siècle dans son rapport à l’écriture épique des mythes. Comme Edgar Quinet, qui l’admirait, et comme Chateaubriand, Hugo ou encore Flaubert, il écrit une œuvre que traverse le genre de l’épopée, nourrie de mythes issus de la culture qu’il partage avec ses contemporains ou qu’il crée lui-même de toutes pièces.

L’Épopée au siècle de Berlioz est un ouvrage illustré qui réunit les contributions de littéraires et de musicologues présentées lors du Festival Berlioz de 2023.

Sommaire

Avant-propos: Bruno Messina



Introduction : Cécile Reynaud et Gisèle Séginger

Crise et renaissance de l’épopée

Sophie Guermès: Edgar Quinet, l’espoir de fonder l’avenir par l’épopée

Claudine Le Blanc: Semblables, différentes, féminines : les épopées indiennes en France au XIXe siècle

Jean-Marc Hovasse: (Re)naissance de l’épopée chez Victor Hugo

Peter Bloom: Berlioz et le mythe de Shakespeare

Gisèle Séginger: Flaubert et l’épique

L’antiquité réinterprétée

Lucas Berton: Prométhée dans l’oeuvre de Liszt ou la philosophie de l’histoire herdérienne en musique

Jean-Marie Roulin: La bande-son des Martyrs de Chateaubriand

Stella Rollet: Les Martyrs : épopée dans l’opéra ?

Dominique Catteau: Les Troyens, épopée ou tragédie ?

L’épopée et l’histoire contemporaine

Delphine Foch: L’ombre de Napoléon à la fin du siècle : L’Épopée de Caran d’Ache au théâtre du Chat Noir

Cécile Leblanc: De Roland à Vercingétorix, l’épopée de l’Europe barbare : enjeux politiques

Céline Carenco: La Révolution grecque et Les Troyens

Cécile Reynaud: Berlioz et l’épopée napoléonienne

Éric Bordas: Berlioz autobiographe : épique et ironie

Bibliographie, Index des noms propres, Index des œuvres (Œuvres littéraires et philosophiques, Œuvres musicales, Œuvres graphiques).